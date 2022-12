Tommaso Stanzani, il silenzio sui social preoccupa i fan: è per Tommaso Zorzi?

Gossip TV

L'ex concorrente di Amici, Tommaso Stanzani, è assente sui social da qualche tempo. Il suo silenzio ha preoccupato i fan, ma il ballerino li ha rassicurati, rivelando che non è come pensano. Vediamo cosa ha detto.

La relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani aveva fatto sognare moltissimo i fan di Amici e del Grande Fratello, perché i rispettivi beniamini avevano formato una delle coppie più belle della tv degli ultimi anni. Purtroppo, il lieto fine non era in programma per loro e dopo diversi mesi di rumors in cui si vociferava di tradimenti, allontanamenti e riavvicinamenti, la coppia aveva annunciato di essersi separata. Da qualche tempo, inoltre, Tommaso Stanziani è assente sui social e i fan si sono preoccupati per lui. Ma, la situazione non è come appare...

Tommaso Stanzani rompe il silenzio e rivela perché è assente dai social

Alcuni avevano pensato che fosse perché Tommaso Zorzi ha annunciato di avere un nuovo interesse amoroso, quindi, per non incappare in eventuali foto insieme al nuovo amore, il ballerino di Amici avrebbe deciso di prendersi una pausa dai social. Ma, la verità non potrebbe essere più diversa da quella che tutti pensano.

Da un'intervista a SuperGuidaTv il ballerino ha raccontato di essere molto impegnato in questo periodo con Fiorello a Viva Rai 2, talk show mattutino che sta spopolando e conquistando migliaia di fan. Tommaso Stanzani è uno dei ballerini del corpo di ballo del talk e ogni mattina è impegnato nel programma che va in onda presto al mattino. Lui stesso ci ha tenuto a sottolineare che questa momentanea assenza sui social è dovuta al lavoro, ma anche perché si era stancato dei tanti commenti feroci che leggeva e voleva prendersi una pausa da tutta quella tossicità. Il ballerino ha ripercorso alcuni momenti per lui difficili dopo l'uscita dal talent di Maria De Filippi e ha dichiarato:

"Quando sono uscito da Amici ero abbastanza benvoluto dal pubblico. Poi non ho capito cosa sia successo, ma qualcosa è cambiato. Ho iniziato a ricevere critiche anche molto forti, non solo su di me, ma anche sulla mia famiglia. Perciò, ho deciso di prendere le distanze dai social. Quella non era la vita reale e siccome sono molto sensibile, ho sofferto molto per alcune parole che mi sono state rivolte."

Oggi la situazione è diversa, riesce a tollerare maggiormente le critiche negative e gli attacchi, tanto da riderne con i colleghi di Viva Rai 2. Su Tommaso Zorzi, invece, non ha dichiarato nulla, preferendo un silenzio che, forse, parla più di mille parole.