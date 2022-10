Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon spara a zero su Antonino Spinalbese (VIDEO)

Gossip TV

Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese proprio non riescono ad andare d’accordo. Ecco cosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip.

Non sembra esserci possibilità per una rappacificazione tra Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. I due concorrenti del Grande Fratello Vip sono partiti con il piede sbagliato e la situazione peggiora dal momento che la gieffina non gradisce le ultime sparate dell’ex di Belen sul suo ruolo di maschio alpha.

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon distrugge Antonino Spinalbese

Preferita dal pubblico per la sua dolcezza e purezza, Nikita Pelizon ha scampato la Nomination spedendo il rivale Antonino Spinalbese al televoto diretto. Tra i due è nata una forte antipatia sin dall’inizio, nutrita in particolare dall’ex di Belen Rodriguez che ha fatto di tutto per escludere la bella influencer, portando dalla sua parte alcuni inquilini del Grande Fratello Vip come Wilma Goich, che ci è andata giù pesante con Nikita. Che sia per gelosia o per effettiva antipatia, Antonino è arrivato addirittura a chiedere di poter dormire in modo da non doverla guardare per poter dormire sonni tranquilli. Una richiesta scioccata da parte di uno dei protagonisti meno apprezzati da questa edizione: l’hair- stylist ha necessità di darsi una ridimensionata come ha fatto notare Sonia Bruganelli, che proprio non sopporta Spinalbese e il suo enorme ego.

“Antonino non voleva vedermi quando dorme, quindi si è messo nel letto contrario, mi ha detto che lo aveva chiesto prima della Nomination ma non era ancora stata fatta. Poi di colpo mi dice che è per la Nomination: tra una Nomination e l’altra io l’ho cercato, ho provato a parlare con lui, io ti do il buongiorno e ti chiedo come stai e mi rinomini perché non abbiamo parlato. Ma è lui che non mi parla”.

Nikita si sfoga con Antonella Fiordelisi, raccontando perché trova poco coerente Antonino. In effetti non sembra esserci un reale motivo per questa antipatia fortissima. Pelizon, inoltre, sottolinea come Spinalbese sia sin troppo tronfio, definendosi un vero uomo per poi comportarsi come un uomo poco rispettoso della conversazione e delle idee altrui. Insomma, l’influencer ha smontato pezzo per pezzo il gieffino, mentre si vocifera sul web che Barbara d’Urso potrebbe entrare al Gf Vip per un confronto con Elenoire Ferruzzi, che l’ha insultata brutalmente.

