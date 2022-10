Grande Fratello Vip, Barbara d’Urso interviene in diretta dopo gli insulti di Elenoire Ferruzzi? Ecco cosa sta succedendo

Gossip TV

Da quando ha varcato la porta del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi deve fare i conti con le cattiverie sparate verso alcuni volti noti della Tv, compresa Barbara d’Urso. La presentatrice replicherà?

Elenoire Ferruzzi è senza dubbio una delle protagoniste più controverse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Sebbene la sua storia personale dovrebbe parlare di comprensione e rispetto verso il prossimo, Elenoire ha sparato sentenze pesanti contro molte persone, compresi volti noti del piccolo schermo. Nelle ultime ore è tornato virale un video in cui la gieffina insulta pesantemente Barbara d’Urso e tutti si chiedono: la presentatrice partenopea si presenterà in puntata per affrontarla?

Grande Fratello Vip, Barbara d’Urso replica ad Elenoire Ferruzzi?

Nella casa del Grande Fratello Vip tutto viene a galla, soprattutto gli errori e gli scivoloni del passato, così come i gossip più piccanti - ad esempio la liaison estiva tra Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti. Tra le concorrenti della settima edizione del reality show di Canale 5, Elenoire Ferruzzi è quella con più scheletri nell’armadio dal momento che sui social si è divertita spesso e volentieri ad esprimere la sua opinione, senza il benché minimo filtro. È il caso del posto cattivissimo contro Sonia Bruganelli ma anche del video che negli ultimi giorni sta tornando virale, che riguarda una sequela di insulti gratuiti ai danni di Barbara d’Urso. Nel video Elenoire viene interrogata dall’imprenditore Matteo Giorgi sulla possibilità di bere il famoso “caffeuccio” di Barbarella e lei replica caustica:

“Ma per carità! Dovrebbe bere un caffè all’arsenico. Una falsità! Bella? Un cesso mai visto. Una brutta donna. Donna orrenda. Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra. Ma se proprio devo guardare guardo la Venier, è un altro mood - riporta Biccy - A me non mi ha mai invitata nei suoi programmi, però intanto mi imita tutti i video!”.

Il video ha uno scopo ironico ma sembra essere decisamente caduto nella pura cattiveria, valicando quel labile confine tra ironia e bruttura. Gli utenti di Twitter, dunque, non hanno apprezzato e c’è chi pensa che Barbara dovrebbe presentarsi nella puntata del Gf Vip per fare un bel discorsetto alla performer.

