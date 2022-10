Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon non lo nasconde: ''Ho paura ad avvicinarmi a Daniele Dal Moro''

Gossip TV

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon ha ammesso di sentirsi in difficoltà con Daniele Dal Moro a causa di Elenoire Ferruzzi.

Nikita Pelizon sembra scatenare la gelosia di molte donne della casa del Grande Fratello Vip, e avere sempre meno difensori dalla sua parte puntata dopo puntata. Nel corso dell’ultimo appuntamento su Canale 5, la modella ha confessato ad Alfonso Signorini di avere paura ad approcciarsi con Daniele Dal Moro a causa dell’estrema gelosia di Elenoire Ferruzzi.

Grande Fratello Vip, Nikita accusa Elenoire: fin troppo gelosa di Daniele?

È chiaro a tutti che Elenoire Ferruzzi si sia invaghita di Daniele Dal Moro, anche se per la maggior parte degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip è altrettanto chiaro che questo sentimento non è condiviso. Il gieffino, infatti, si è sfogato spesso con Elenoire ed è ovvio che nutra per lei un profondo affetto, ma non sembrano esserci le basi per un’amicizia che si trasformi in amore: insomma siamo davanti ad un caso Luca Salatino 2.0 e la devastazione potrebbe essere maggiore della volta precedente.

La gelosia di Elenoire nei confronti di Daniele si è trasformata in astio per Nikita Pelizon, la bella modella che ha sempre meno amici nella casa del Gf Vip e sempre più fan nel pubblico. Nikita e Daniele vanno molto d’accordo e tra loro non c’è alcun sentimento, se non amicizia, ma Ferruzzi vede il marcio e se la prende con la modella. Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini ha deciso di pungolare Elenoire, accusandola di far di tutto per separare Daniele e Nikita, e quest’ultima confessa:

“Io ho paura ad avvicinarmi a Daniele delle volte, perché vedo lo sguardo di Elenoire che cambia”.

La stessa impressione l’ha avuta anche Dal Moro, che ammette di trovare Elenoire particolarmente protettiva ma di non vederne l’esigenza in questo caso, dato che con Nikita c’è un bel rapporto senza malizia. Nel frattempo, il web è indignato per il gesto orribile di Elenoire contro Nikita: la performer sputa a terra al passaggio della coinquilina, facendo scoppiare a ridere Antonino Spinalbese.

