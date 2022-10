Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi gelosa di Daniele Dal Moro: "Sta sempre con quella!"

Gossip TV

Elenoire Ferruzzi rivela di essere infastidita dal comportamento assunto da Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è nato un bellissimo rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. La performer, però, sembra aver iniziato a provare qualcosa in più dell’amicizia per l'ex tronista di Uomini e Donne proprio come ha rivelato a Sofia Giaele De Donà.

La rivelazione di Elenoire Ferruzzi su Daniele Dal Moro

Tempo di confessioni per Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, infatti, la concorrente ha confessato alla sua amica Giaele De Donà il forte interesse che prova per Daniele Dal Moro: "Mi sono aperta con lui. Gli ho detto ‘il mio GF sei tu’. E lui mi ha guardata e mi ha detto ‘anche tu’. Se dovesse andare via preparati che mi verrà una crisi, questo è sicuro". Allo stesso tempo, però, Elenoire ha raccontato di essere infastidita dal comportamento assunto dal modello nei suoi confronti:

Non gli ho detto che mi dà fastidio se mi viene a salutare. Almeno vieni in camera a darmi un bacio e poi parli con gli altri… invece no… come mi sono inca*zata, guarda. Che poi a lui non gliene frega niente, mi dà fastidio a me, anche che sta sempre appicciato a quella, gli ho detto “qualche giorno faccio un casino, ti avviso”. Gli ho detto “Tu non hai capito, se lo faccio, lo faccio di brutto”. Ho fatto un po’ la gelosa… lui niente.

Se Giaele si è schierata dalla parte di Elenoire, Patrizia Rossetti ha commentato l'avvicinamento tra i due concorrenti della settima edizione del Gf Vip affermando:

Il problema è che lei ci crede. Secondo me per lui è un’affettuosa amicizia, per lei invece è qualcosa di più. Perché lei ha fatto così anche con Luca. Quindi bisogna stare molto attenti secondo me. Ok che ha bisogno d’affetto, ma secondo me bisogna andare cauti e non stravedere. Non bisogna vedere cose che non ci sono. Lei ieri è corsa a prendere la coperta per lui e l’ha coperto. Lei è molto amorevole, ma bisogna stare attenti. Perché secondo me Elenoire si illude anche facilmente. La capisco perché ha questo bisogno d’amore. Tutti abbiamo questo bisogno, ma lei ce l’ha in modo particolare per quello che ha vissuto. Direi che bisogna stare attenti, o meglio un ragazzo dall’altra parte deve fare attenzione.

