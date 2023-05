Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon in lacrime sui social annuncia una pausa

Gossip TV

Nikita Pelizon, la vincitrice della settima edizione del Gf Vip, pronta ad avventurarsi in Honduras tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi, ha sorpreso tutti: "Ho deciso di dedicarmi un po’ di tempo lontana dai social" la confessione in lacrime.

Nikita Pelizon, la vincitrice della settima edizione del Gf Vip, pronta ad avventurarsi in Honduras tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi (nella puntata che andrà in onda domani sera su Canale 5) ha sorpreso tutti, annunciando in lacrime un pausa dai social.

Gf Vip, Nikita in lacrime dopo essere stata travolta dalle polemiche

La modella triestina, ha postato una foto in cui ha mostrato il suo occhio in lacrime, scrivendo:

"Angels scusate ma oggi ho deciso di dedicarmi un po’ di tempo lontana dai social perché a volte gli shitst*rm sono pesanti."

Il motivo è legato alle critiche che l'hanno sommersa dopo che Nikita ha commentato la linea di vestiti realizzata dalle ex gieffine, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana Marzoli.

Anche la Pelizon ha lanciato una linea di abbigliamento e ha quindi paragonato le sue a quelle delle sue ex coinquiline:

“Sono artigianali…comunque richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli. Non hanno due cuori o due brillantini…”. Sommersa dalle critiche dai fandom delle tre ex gieffine, Nikita ha quindi precisato che era una semplice battuta:

"Non si può più scherzare… Anyway, sono contenta quando le persone creano cose nuove, quella battuta è presa solo dagli innumerevoli commenti che ho letto in questi giorni. Era una battuta, nothing more. Peace and love baby."

Nonostante l'ultimo post, l'ex gieffina ha continuato a ricevere insulti e offese tanto da decidere di prendersi una pausa dai social ma non dal piccolo schermo: domani sera infatti la vedremo sostenere la sua amica Helena Prestes nel corso della sesta puntata dell'Isola dei Famosi.

Non si può più scherzare 🤣

Anyway, sono contenta quando le persone creano cose nuove, quella battuta è presa solo dagli innumerevoli commenti che ho letto in questi gg.

Era una battuta, nothing more.

Peace and love baby 💖 — Nikita Pelizon (@Uraganonikita) May 19, 2023

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.