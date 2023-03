Grande Fratello Vip, Nicole Murgia: "Sono arrabbiata con Edoardo Donnamaria"

Gossip TV

Nicole Murgia, ai microfoni di Non Succederà Più in onda su Radio Radio, è tornata a parlare dei suoi ex compagni d'avventura al Gf Vip, puntando il dito contro Edoardo Donnamaria.

Gf Vip, Nicole Murgia: "Se Edoardo mi risponde per Antonella veramente mi cadono le braccia"

L'ex gieffino ha infatti dichiarato di non aver risposto ad un messaggio dell'attrice romana per non infastidire Antonella Fiordelisi alla quale aveva promesso che non avrebbe più rivisto o sentito la Murgia:

A tal proposito, la 30enne romana, ha dichiarato:

"In questo momento sono arrabbiata con Edoardo. Se non mi risponde per Antonella veramente mi cadono le braccia. O forse è per Gianluca (Benincasa, ex della Fiordelisi, ndr). Lui ha preso le mie difese sui social dopo una serie di insulti. L’ho apprezzato. Poi il fatto di sentire la sua campana per la storia di Antonella non è screditare Edoardo ma volerci vedere chiaro. Ci sono rimasta male certo, se c’è un’amicizia… Io credo che lui abbia fatto questa promessa ad Antonella ma si sia attaccato a questa cosa che ho sentito Gianluca"

La Murgia ha commentato anche la recente squalifica di Daniele Dal Moro:

"Per quello che ho conosciuto di Daniele in questi mesi, la cosa che mi sento di dire è che Daniele non è una persona aggressiva, ha i suoi modi, il suo carattere. Quando si arrabbia si incendia, è il suo modo di essere ma non farebbe male ad una mosca. Mi dispiace molto, mi dispiace per Oriana che sente la sua mancanza e per lui, so quando ci teneva a questo percorso. A volte stando dentro non ci ricordiamo che finiamo nelle case degli italiani, che ci sono tantissime persone che ci guardano. Possiamo essere un’esempio, alcune cose possono essere fraintendibili. Io per come conosco Daniele sono certa che era totalmente in maniera goliardica e scherzosa. Daniele violento? Assolutamente no. Ha avuto una vita molto particolare, è un ragazzo super sensibile. La violenza è lontanissima da lui."

Parlando del rapporto tra Daniele e Oriana, Nicole ha dichiarato:

"Io gli ho visti per un periodo molto vicino, molto carini insieme . Io ho sempre detto che si porteranno questa storia fuori dal Grande Fratello e se la vivranno in maniera molto più serena. Poi per come è fatto lui, a Daniele non piace molto esprimere le sue emozioni, al Grande Fratello preferisce sai tutelarsi un po’ da questo punto di vista. Io questo post che ha fatto l’ho visto come un bel gesto nei confronti di Oriana. A lui lei piace. Lei ha una maniera diversa di esprimersi, si vive al 100% tutti gli aspetti, questa è la cosa che mi piaceva di lei. Lui è una persona molto razionale e da quello che ho capito, in base al suo passato ha bisogno dei suoi tempi. Ma con Oriana ha fatto dei grandissimi passi avanti."

In merito alle dichiarazioni di Daniele Dal Moro sui Figli e figliastri al Grande Fratello Vip, l'ex gieffina ha detto:

"Io credo che lui si riferisca a come si applica il regolamento, sottolineava il fatto che non è stato applicato in maniera equa con tutti. Adesso non so a cosa si riferisse e che bombe lancerà. Quindi io non so che dirà o in riferimento a che. Il Grande fratello non interviene in nessuna dinamica, questo lo dico in maniera chiara"

