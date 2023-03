Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro getta fango, reality nel caos: "Mi sono rifiutato di stare in studio, presto la verità"

Gossip TV

Il durissimo sfogo di Daniele Dal Moro dopo la squalifica al Grande Fratello Vip.

Daniele Dal Moro sul piede di guerra contro il Grande Fratello Vip. Il 32enne veronese, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha fatto presente di essere stato trattato "come un latitante", con un provvedimento immediato a differenza di quanto è accaduto ad Edoardo Donnamaria per il quale gli è stato vietato anche di salutare i suoi compagni d'avventura.

Gf Vip, Daniele Dal Moro contro il programma "A tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri"

Daniele è stato squalificato in confessionale e non ha fatto più ritorno in Casa. L'ex tronista ha anche fatto presente che doveva essere in studio nella puntata di domani del Gf Vip, ma per le "nuove disposizioni" questa cosa non è stata possibile e di conseguenza si è rifiutato anche di mandare contributi video onde evitare di essere strumentalizzato. Dal Moro ha promesso di svelare molto di più alla luce di ciò che si è evinto ormai da tempo, il reality targato Mediaset, sembra avere "figli e figliastri". Ad alcuni concorrenti perdona tutto, ad altri, no.

Il programma condotto da Alfonso Signorini sembra, mai come adesso, avvolto nel caos. Conduttore e autori sono nell'occhio del ciclone e la nuova linea editoriale non sembra stia affatto premiando il programma né negli ascolti né nei consensi, per una rigidità che viene applicata solo in determinati momenti e con determinati concorrenti.

Questo il durissimo post di Daniele Dal Moro:

"Dovevo essere in studio lunedì… Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa."

