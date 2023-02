Grande Fratello Vip, Nicole Murgia affronta Davide Donadei: "Sei tu che ti sei escluso da alcuni rapporti"

Gossip TV

Nicole Murgia e Davide Donadei a confronto sui rapporti nati nella Casa del Grande Fratello Vip.

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 27 febbraio 2023 su Canale 5. Nell'attesa, Davide Donadei e Nicole Murgia si sono confrontati per chiarire una volta per tutte alcuni loro punti di vista su alcune dinamiche della Casa.

Il confronto tra Nicole Murgia e Davide Donadei

Tempo di confessioni per Davide Donadei nella Casa del Grande Fratello Vip. Parlando con Nicole Murgia, l'ex tronista di Uomini e Donne le ha rivelato di soffrire tanto le divisioni dei gruppi e di non aver apprezzato alcuni atteggiamenti degli Spartani. Senza mezzi termini, il ragazzo li ha infatti accusati di essere molto chiusi nella cerchia d’amici già formata:

Per il gioco è sbagliato....per me ieri sera avete sbagliato nei confronti di Andrea. Visto quello che era successo il giorno prima e tutto il casino, dire una roba del genere è sbagliato, come per dire "esci un attimo che decido io chi deve stare qua", non puoi farlo nella Casa del Grande Fratello amore...secondo me non era il caso...

Un pensiero che non è stato condiviso dalla Murgia, che ha cercato di spiegare a Davide la sua posizione:

Il problema è di chi se lo crea...io ho capito la tua posizione in questa precisa situazione, ma non siamo noi che non diamo la possibilità di non costruire i rapporti. Dare la priorità a un rapporto non vuol dire escludere gli altri...nelle ultime settimane sei stato più partecipe è vero, sei tu che ti sei autoescluso in alcuni rapporti. Su alcune cose non si può non prendere una posizione. Io dopo un po’ faccio fatica.

