Grande Fratello Vip: "Mi piacciono Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, tifo per loro", la rivelazione di un'ex naufraga

Mercedesz Henger commenta le coppie della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 27 febbraio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, l'ex naufraga Mercedesz Henger ha rilasciato un'intervista nel programma Non Succederà più in cui ha detto la sua sulle coppie della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La rivelazione di Mercedesz Henger sulle coppie del Gf Vip

Intervistata da Giada Di Miceli, Mercedesz Henger ha deciso di vuotare il sacco e commentare le coppie nate quest'anno nella Casa del Grande Fratello Vip, ovvero quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli:

Mi sembra che ci sia più compatibilità con Micol, ne sono molto felice. Ne sono felice veramente. Quello tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è un po’ tossico come rapporto. Non c’è stato un vero momento di serenità da quando si sono messi insieme, questo mi è sembrato. Mentre Edoardo e Micol sembrano affiatati e complici, loro non lo sembrano per niente. Non penso durerà il loro rapporto una volta usciti.

La Henger, che ha avuto un flirt a L'Isola dei Famosi con Tavassi, ha poi rivelato di fare il tifo per la coppia formata dall'ex tronista di Uomini e Donne e la vulcanica influencer venezuelana:

Oriana e Daniele mi piacciono. Il loro rapporto è iniziato un po’ come una commedia romantica, mi sono affezionata un po’ alla loro storia. Potrebbe essere quella più bella come storia d’amore. Mi piace. Tifo per loro.

