Grande Fratello Vip: "Nathaly Caldonazzo è una mitomane", l'attacco di un'ex gieffina

Carmen Russo critica Nathaly e lancia una frecciata a Manila dopo il Grande Fratello Vip.

Carmen Russo è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip e non solo. Ospite della trasmissione radiofonica 'Non succederà più', l'ex gieffina ha commentato le ultime dinamiche della Casa e criticato sia Nathaly Caldonazzo che Manila Nazzaro.

Nathaly Caldonazzo criticata da Carmen Russo

Intervistata da Giada Di Miceli, Carmen ha commentato il percorso di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip rivelando di non aver apprezzato l’atteggiamento ambiguo assunto da alcuni nei confronti di Katia Ricciarelli: "In questi 4 mesi una cosa che non mi appartiene era quella di: va bene tu litighi e poi chiarisci ma da ricevere insulti e poi dopo farsi truccare o pettinare dalle persone che ti hanno insultato…o da abbracci proprio inutili. insomma mi sembra eccessivo. Ci sono state delle persone che prima l’hanno insultate e poi a dire “Katia vuoi che ti trucco?".

Parole che sembrano un chiaro riferimento a Manila: "Io di Manila non posso che esprimere un senso di ammirazione perché è una mamma, donna, si preoccupava della casa della pulizia. Ha solo il difetto di voler piacere a tutti, di essere altruista, di avere la parolina bella e brutta per la stessa persona". E su Nathaly, l'ex concorrente del Gf Vip ha dichiarato: "È una mitomane. Perché lei vede le cose a sua maniera, ne fa dei miti. Essere mitomani potrebbe essere anche positivo se tu esasperi una cosa in positivo. Ma se tu la esasperi per provacare o rompere le scatole, mettere zizzania, o qualcosa di negativo, è negativo".

Carmen ci ha tenuto poi a spiegare bene il suo pensiero su Nathaly: "Faceva di tutto per parlare di lei. Le ha fatto comodo. A me non piacciono le persone che non sono autentiche, che hanno un secondo fine. A me quando mi ha detto: 'Enzo Paolo mi ha telefonato, sono morta dalle risate. Ho riso per 3 giorni. Ma queste sono le donne che quando pensano di parlare dell’uomo di un’altra pensano di accendere delle spie, ma a me non ha acceso niente".

