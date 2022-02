Gossip TV

Sopra il grande loft di Cinecittà, arriva un messaggio chiaro ed eloquente sul comportamento della soprano difeso dal conduttore del Grande Fratello Vip.

Sull'uscita di scena di Katia Ricciarelli, nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, web e portali si sono infiammati sul comportamento della soprano e sull'atteggiamento generale giudicato particolarmente protettivo che il reality ha riservato per lei.

Grande Fratello Vip, Aereo sopra la Casa contro Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli

Oltre a svariate esternazioni abbastanza discutibili, la cantante lirica, nel momento di congedarsi dalla Casa del Gf Vip, ha scelto di non salutare alcuni concorrenti tra cui, Miriana Trevisan e le sorelle Selassié con cui aveva discusso animatamente durante la puntata. Prima che Katia varcasse la porta rossa, Signorini ha chiesto ai concorrenti di salutarla, qualora lo volessero, e quindi alzarsi e raggiungerla prima della sua uscita. A restare sedute, contrariamente a Manila e Sophie che si sono alzate per salutare la Ricciarelli, Miriana, Lulù e Jessica.

A quest'ultime, è arrivato un rimprovero da parte del conduttore che le definite maleducate.

“Un’opinione personale, ho molto apprezzato il gesto di Sophie, come hanno fatto Alessandro e Manila. A casa mia mi hanno insegnato che al dil à di tutte le diatribe a una signora di 76 anni si porta rispetto, non è un bell’esempio" ha dichiarato Signorini che ha aggiunto "non concedo il diritto di replica". Il conduttore del reality ha anche condiviso un post dell'ex gieffina Clarissa che su Instagram ha definito la Ricciarelli "una brutta strega", condannando duramente le parole della più giovane delle tre sorelle Selassié.

Oggi, sopra il grande loft di Cinecittà, è volato un aereo con un messaggio abbastanza inequivocabile contro il comportamento della soprano e il rimprovero del conduttore: "Miriana, Jessica, Lulù: il rispetto per chi rispetta, l'Italia è con voi". Un messaggio che le tre gieffine hanno accolto con gioia abbracciandosi e ringraziando tutti.

