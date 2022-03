Grande Fratello Vip: Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli senza freni sui concorrenti del reality

Gossip TV

Le rivelazioni di Nathaly e Katia dopo il Grande Fratello Vip.

Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli sono state tra le protagoniste più chiacchierate e discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistate dal settimanale Chi, le due ex gieffine hanno fatto un bilancio del loro percorso nella Casa e lanciato qualche velenosa frecciata ai loro ormai ex compagni di gioco.

Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli a ruota libera sui concorrenti del Gf Vip

Nathaly e Katia si sono rese spesso protagoniste di accese discussioni al Grande Fratello Vip. A proposito degli altri concorrenti, con cui hanno condiviso gioie e dolori nella Casa, le due donne hanno rivelato chi le ha maggiormente deluse. "Mi ha deluso Manila, perché avremmo dovuto chiarirci da persone adulte. E anche Miriana. Penso di meritare rispetto e, se qualcuno non lo fa, vado sopra le righe. Per questo ho deciso di uscire. Dopo cinque mesi e mezzo non avevo più tempo. E il gioco si stava incattivendo" ha confessato la soprano.

A farle eco Nathaly, che ha rivelato: "Mi hanno deluso umanamente Alessandro, Sophie, Lulù, Jessica e Barù. Mi hanno accusata di essermi avvicinata a Katia e Soleil, ma ero stata isolata da loro. Alex Belli, poi, ha provato subito a farmi terra bruciata solo perché ho cercato di aprire gli occhi a Delia. E mi sono sentita tradita da Sophie, che mi ha dato della razzista senza motivo, nonostante l’avessi sempre trattata bene".

A proposito delle sorelle Selassié, con cui si è più volte scontrata nella Casa del Gf Vip, la Ricciarelli ha dichiarato: "Mi sembrano preoccupate solo della loro immagine: il trucco, il parrucco, il vestito, le extension, che trovavi in ogni angolo della casa. Troppa esteriorità e poca interiorità". "La cosa bella di Lulù è Manuel, per il resto è una bambina capricciosa, mai cresciuta, a volte velenosa. Non la vorrei come esempio per mia figlia. Ha cercato di boicottare la mia amicizia con Antonio perché voleva essere sempre al centro della scena. Jessica mi piaceva, mi faceva tenerezza, poi si è rivelata cattiva nelle nomination e ha questa ossessione per Barù che è sospetta. Secondo me vuole prendere i voti di tutte le Bridget Jones d’Italia" ha confessato la Caldonazzo.

