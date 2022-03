Grande Fratello Vip, Barù deluso da Jessica Selassié: "Mi hai insultato, adesso te la faccio vedere io la strategia!"

Gossip TV

Jessica accusa Barù di strategia al Grande Fratello Vip deludendolo.

Tensione al Grande Fratello Vip tra Jessica Selassié e Barù. Il motivo? Le pesanti accuse mosse dalla giovane principessa nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca durante l'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Barù contro Jessica Selassié al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Jessica ha accusato Barù di essersi avvicinato a lei solo per strategia di gioco. Dichiarazioni che hanno spiazzato e deluso il gieffino che, subito dopo la diretta, ha voluto affrontare la principessa: "Sei veramente insopportabile, dopo che mi insulti anche insopportabile. Veramente hai un coraggio… un bel coraggio".

"Mi rompo pure le pa**e" ha replicato la Selassié facendo innervosire Barù "Sempre la scusa. La luna piena, c’hanno il ciclo. La festa delle donne. Ah lei non ce l’ha la scusa del ciclo. È nervosa così. Di natura [...] Non c’è più amore. Non c’è mai stato. Quindi cosa devi spiegare?". "Oltre ad essere arrabbiata, visto che hai detto che non ti fidi di me, l’hai detto nella capanna, perché non mi conosci, io di te mi fido, anche se non ti conosco bene. Allora visto che prima che noi parlassimo è più lecito avere dei dubbi…" ha dichiarato la principessa cercando di spiegare la sua posizione.

La spiegazione di Jessica, però, non ha convinto Barù: "Jessica hai detto che io faccio la strategia per cosa? Adesso te la faccio vedere io la strategia. Mi sembra un insulto alla persona, all’anima. Ai valori di una persona. Poi se non mi fregasse nulla magari non ci rimarrei. Boh, la trovo un’offesa brutta, solo questo". "Senti io ero arrabbiata ok? Adesso mi sembra esagerato prendersela" ha concluso lei "Sei deluso hai detto. Ma secondo me non devi prendertela. Mi dispiace, ti chiedo scusa. Qui dentro le pensiamo tutte".

