Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié litigano per Barù: chi lo conquisterà?

Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié pensano entrambe che Barù sia interessato a conoscerle meglio al Gf Vip, ma finiranno per litigare a causa del gieffino?

Barù sta dividendo le gieffine, che tifano per la nascita di una nuova coppia nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente della sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, sembra essere interessato a Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié, che si contendono le sue attenzioni. Il popolo del web è certo che Barù sia propenso ad approfondire con la principessa etiope, ma l’intervento dell’attrice potrebbe cambiare tutto.

Grande Fratello Vip, Barù: l’uomo più conteso della Casa!

L’ingresso di Barù nella casa del Grande Fratello Vip è stato accolto con entusiasmo dalle concorrenti della sesta edizione, che l’hanno incoronato maschio alpha, soprattutto da Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassié. L’attrice continua a stuzzicare Barù, con battute equivoche e fugaci contatti fisici, nonostante sia impegnata fuori con un misterioso uomo. Jessica, invece, sembra aver colpito in particolare modo Barù, che si espone sulla principessa etiope anche con la sorella Lulù, ammettendo di non voler approfondire per paura di ferirla. Insomma, si sta creando l’ennesimo triangolo al Gf Vip e Jessica e Nathaly sembrano pronte a farsi battaglia per Barù.

Poche ore fa, infatti, Caldonazzo ha ricevuto un aereo dal suo compagno e, invece di gioire, ha osservato con attenzione la reazione di Barù, ammettendo: “Ci è rimasto male mi sa oggi, è l’unico che non ha esultato”. Nathaly ha cercato di rimediare scherzando con Barù, provocando una reazione inaspettata, che l’ha portata a credere che il gieffino si senta offeso. Ascoltando la conversazione, Valeria Marini è intervenuta per chiarire il suo punto di vista: Barù ha simpatia per Nathaly ma è segretamente cotto di Jessica.

“Jessica quindi ti sei innamorata di Barù?”, ha chiesto la stellare showgirl, per spostare l’attenzione su quella che lei ritiene la coppia più papabile. La principessa etiope ha preferito non rispondere, ma ormai è chiaro che anche Jessica sia molto attratta da Barù, che da giorni cucina per lei, si preoccupa che faccia colazione e la guarda con occhi languidi. Chi tra Nathaly e Jessica conquisterà il cuore del maschio alpha della Casa?

“barù non è il tipo di jessica”

“vedo meglio barù e nathaly”

ditelo senza piangere adesso, che andando avanti solo di sguardi hanno oscurato più di mezzo cast 🧎🏻‍♀️#jerù pic.twitter.com/U3RkX0bTAq — ☽ (@luvrcvt) January 14, 2022

