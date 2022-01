Grande Fratello Vip, Barù spiazza: ''Jessica Selassié ti voglio sposare''

Gossip TV

Barù e Jessica Selassié sempre più complici. Sono loro la nuova coppia del Gf Vip?

Il pubblico del Grande Fratello Vip ne è certo: Barù è totalmente cotto di Jessica Selassié. Il gieffino ha conquistato tutti con la sua verve unica e Alfonso Signorini ha notato un certo feeling con Nathaly Caldonazzo, negato immediatamente da entrambi. Osservando le clip, infatti, sembra che Barù sia ben più interessato a Jessica al punto di affermare, complice uno dei giochi in Casa, che la sposerebbe subito.

Grande Fratello Vip, Barù si dichiara a Jessica Selassié

La battaglia tra preferiti non è ancora conclusa e Barù guadagna, giorno dopo giorno, battuta tagliente dopo battuta tagliente, l’approvazione del pubblico del Grande Fratello Vip. Il gieffino è stato eletto maschio alpha della casa, ma a lui sembra importare poco di creare dinamiche televisive legate a love story e flirt sospetti. Nonostante i suoi sforzi per rimanere fuori dal gossip, le continue occhiate languide che Barù lancia a Jessica Selassié hanno portato i telespettatori a credere che tra i due ci sia del tenero.

La principessa etiope ha negato, così come Barù che ha stroncato l’ipotesi di una storia con Jessica, dichiarando di non voler conquistare clip per questo merito. Nelle ultime ore, tuttavia, abbiamo assistito ad un colpo di scena grazie ad uno dei giochi piccanti organizzati nella casa del Gf Vip. A Barù è stato chiesto chi tra Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Jessica sposerebbe, con chi farebbe l’amore e chi ucciderebbe.

“Jessica la sposo”, ha replicato senza indugio Barù facendo esultare i fan della coppia su Twitter. Da qualche settimana, infatti, il popolo del web ha dato vita all’hashtag #jerù, certo che tra i due nascerà presto qualcosa di forte, superate le paure iniziali per la differenza d’età. Insomma, Alfonso Signorini ha ipotizzato un feeling tra Barù e Nathaly Caldonazzo ma sembra proprio essere fuori strada!

Durante il gioco:

Jess sceglie di andare a letto con Alessandro, sposare Casalino e non rispondere a Samy

Dopo 30 secondi..

Barù: “Chi è sto Casalino?”⚰️

Jess: “Sei geloso?”

Alessandro (e tutti noi): “Che bello quando Barù fa così” #Jerù pic.twitter.com/qRZJtXDz5K — Miss Chill ✨ (@MissChilll) January 11, 2022

