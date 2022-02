Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo crudele con Davide Silvestri: ''Sembrava un pazzo''

Gossip TV

Nathaly Caldonazzo lancia una serie di frecciatine a Davide Silvestri dopo il televoto del primo finalista del Grande Fratello Vip.

L’ultimo televoto ha premiato, a sorpresa, Delia Duran che è volata così direttamente alla finale del Grande Fratello Vip senza temere le prossime Nomination. Davide Silvestri è rimasto molto deluso dalla scelta del pubblico e Nathaly Caldonazzo non risparmia il gieffino, lanciando frecciatine al vetriolo.

Grande Fratello Vip, Nathaly durissima con Davide

La prima finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip è Delia Duran, che ha battuto al televoto Davide Silvestri per uno scarto minimo di percentuale. Il gieffino ha preso molto male la notizia, sentendosi sconfitto da una persona che ha passato molto meno tempo a Cinecittà, e che ha fatto un percorso ben meno lineare rispetto al suo. Al Gf Vip c’è malumore per la scelta dei telespettatori e molti hanno criticato la vittoria di Delia, sempre più vicina ad Antonio Medugno, inconsapevole del ritorno di Alex Belli in casa.

Nathaly Caldonazzo, tuttavia, trova che neppure Davide meritasse la vittoria e ha lanciato frecciatine al vetriolo al gieffino. “Al di là delle pizze e delle imitazioni magari non arriva a casa […] Si vede che è infastidito ma anche meno onestamente. Comunque già l’avevo inquadrato da casa, pensa”, ha ammesso Nathaly a Manila Nazzaro, che invece si è spesa per difendere Davide. Secondo l’ex Miss Italia, infatti, Silvestri ha dato tanto alla casa e al pubblico e Delia ha vinto solo in base a dinamiche che Davide non sarebbe stato in grado di replicare.

Caldonazzo, non contenta, ha ammesso di aver trovato sgradevoli alcune reazioni del gieffino, come quando è finito per la prima volta in Nomination: “Sembrava un pazzo, era arrabbiatissimo, mandava tutti a quel paese. Un delirio! Per fortuna che dopo ha saputo gestire la cosa”. Cosa accadrebbe se Davide scoprisse cosa pensa davvero Nathaly di lui?

