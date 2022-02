Grande Fratello Vip, Alex Belli tornerà nella casa per 2 settimane, Montano sbotta: "Stomachevole, insopportabile!"

Gossip TV

L'annuncio di Alfonso Signorini durante il quarantesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Alex Belli tornerà nella Casa del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo, a fine serata, Alfonso Signorini durante il quarantesimo appuntamento con il reality, andato in onda ieri, lunedì 7 febbraio 2022. Un ennesimo colpo di scena per il programma che "riabilita", per la prima volta, uno concorrente squalificato.

Grande Fratello Vip, Alex Belli tornerà nella casa per 2 settimane, Montano sbotta: "Alfonso scusami, ma è stomachevole, insopportabile!"

Belli, ospite durante l'ultimo appuntamento con Verissimo, aveva annunciato alla Toffanin di voler uscire di scena e sparire dalla televisione ma la conduttrice non era molto convinta e in effetti le sue titubanze sono state confermate dai fatti. Alex tornerà nella Casa e questa volta potrà confrontarsi sia con la (ex?) moglie Delia, sia con la sua amica artistica Soleil Sorge.

"Stasera faremo una proposta indecente al nostro Alex Belli. Il Grande Fratello ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. […] Cosa ci faccio io con Alex al centro dello studio? Succede che il GF caro Alex ti ha fatto un proposta davvero forte, perché che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo. Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia o anche Basciano. Scegli chi ti pare, ma dai una fine a questa storia. Ovviamente non avrai molto tempo, non so esattamente quanto, ma io credo almeno due settimane. Però tu vai nella casa e da stasera ti chiuderai in quarantena. Vai Alex e ci vediamo lunedì prossimo, per adesso ti auguro buona quarantena", queste le parole di Signorini rivolte a Belli.

Nello studio di Canale 5, c'è stata una reazione immediata da parte dello schermidore toscano Aldo Montano che, come tanti ex gieffini e altri concorrenti attuali, si è spesso dichiarato saturo del triangolo del Gf.

Aldo, all'annuncio del conduttore è sbottato: "Scusatemi, ma è tutto così stomachevole. Alfonso scusami, ma te lo devo dire che è insopportabile, proprio insopportabile, è davvero insopportabile",