Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan torna all'attacco contro Soleil Sorge: "Prepotente, il suo sorriso è falso"

Soleil finisce ancora una volta nel mirino di Miriana al Gf Vip.

Miriana Trevisan è tornata all'attacco contro Soleil Sorge. Interpellata da Alfonso Signorini, durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, la showgirl non ha perso occasione di dire la sua sull'influencer rivelando il motivo per il quale non riesce proprio a instaurare un rapporto nella Casa di Cinecittà con lei.

L'attacco di Miriana Trevisan a Soleil Sorge

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip, Signorini ha voluto parlare dell'avvicinamento inaspettato tra Soleil e Delia Duran. "In realtà è stata la cucina forse ad avvicinarci, questo non vuol dire che perdono e dimentico, io personalmente sono stanca e mi sono anche tirata fuori da questa situazione, con Alex abbiamo chiarito" ha dichiarato l'influencer. A farle eco la compagna di Alex Belli: "Io amo le donne, ho solidarietà femminile, dobbiamo convivere in una casa, il rancore non mi appartiene".

A commentare l'avvicinamento tra la Sorge e la Duran ci ha pensato Nathaly Caldonazzo, che non ha nascosto le sue perplessità: "Sono contenta che in casa regni la serenità, però mi sembra presto e strano che si possa creare un rapporto di pseudo amicizia". "Spesso cercano di buttare luce negativa, io non lo faccio nei loro confronti, ho dimostrato più volte di non aver bisogno di fare gruppo. Mi fa star male tutto quanto, ma non è fare la vittima" ha prontamente replicato l'influencer cercando di difendersi dalle critiche.

Le parole di Soleil, però, hanno provocato la reazione di Miriana Trevisan, che non ha perso occasione di criticare la ragazza: "In tutti questi mesi abbiamo avuto delle prepotenze da parte di Soleil. Il suo sorriso è falso e non c’è niente da fare [...] E’ prepotente. Sta facendo tutta una scena! Sin dall’inizio ho cercato di aprire le braccia, io ci ho rinunciato". "Le uniche prepotenti sono loro" ha concluso la Sorge.

