Grande Fratello Vip, Alex Belli sbotta sui social dopo la sfuriata di Alfonso Signorini: "Non è più il mio game"

Lo sfogo di Alex sui social dopo la diretta del Gf Vip.

Puntata difficile per Alex Belli che, dopo essersi scontrato con Delia Duran e Soleil Sorge, è stato cacciato dallo studio da Alfonso Signorini. Un comportamento che non è per niente piaciuto all'attore che, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, si è sfogato sui social.

Alex Belli lascia il Gf Vip, l'annuncio sui social

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Signorini, stanco delle continue intromissioni di Alex, ha letteralmente perso le staffe e cacciato l'attore dallo studio: "Adesso basta! Stai rendendo difficoltoso il mio lavoro [...] Mi rivolgo agli autori, lo accompagnate fuori. Siamo in diretta e io mi rifiuto di lavorare così, mi rifiuto. Vattene fuori".

Belli ha lasciato immediatamente lo studio del Gf Vip, salvo poi rientrare verso fine serata. Finita la trasmissione, però, il compagno di Delia Duran ha deciso di commentare l'accaduto sui social e annunciare il suo allontanamento dal gioco: "GAME OVER! Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… ".

"...In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!" ha concluso Alex tirandosi ufficialmente fuori dal gioco. Sarà davvero così? Arriverà una replica da parte di Alfonso? Staremo a vedere.

