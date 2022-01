Grande Fratello Vip: Miriana Trevisan sotto accusa, Pago annuncia provvedimenti legali contro alcuni gieffini

Gossip TV

Pago difende Miriana dalle accuse al Gf Vip: "Le parole pronunciate da alcuni concorrenti saranno messe al vaglio dei nostri legali".

Miriana Trevisan è stata la protagonista indiscussa dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. A difenderla dalle pesanti accuse ci ha pensato l'ex marito Pago, che è intervenuto sui social annunciando provvedimenti legali nei confronti di alcuni concorrenti della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Puntata davvero difficile quella di ieri del Grande Fratello Vip per Miriana. Dopo essersi scontrata duramente in diretta con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, che hanno tirato in ballo il figlio, la showgirl è finita nel mirino di Giacomo Urtis, che si è lasciato andare a delle affermazioni poco carine e fuori luogo.

Il comportamento e le parole usate da Soleil, Katia e Giacomo nei confronti della Trevisan non sono per niente piaciute a Pago. Il cantante, furioso per quanto visto in puntata, è intervenuto sui social annunciando provvedimenti legati nei confronti di alcuni concorrenti del Gf Vip: "Le parole pronunciate questa sera da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani. Questo a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più. Soprattutto nel rispetto di nostro figlio. Pago".

Non solo. Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, anche Miriana ha rivelato a Giacomo la sua intenzione di parlare con i suoi avvocati una volta usciti dalla Casa: "Ti do le prove usciti da qua, parleremo anche con gli avvocati"..

