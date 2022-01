Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: "La devo inquadrare bene"

Gossip TV

La confessione di Alessandro sul suo rapporto con Sophie al Gf Vip.

L'attrazione e la complicità nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è ormai innegabile. Nonostante ciò, i due giovani concorrenti sembrerebbero avere ancora molti dubbi riguardo la loro conoscenza.

I dubbi di Alessandro Basciano al Gf Vip

Se Sophie si è sfogata con Jessica Selassiè circa la sua attuale situazione sentimentale, Alessandro si è confrontato con Davide Silvestri ammettendo di aver qualche dubbio ma di voler provare a far funzionare la relazione con la modella anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

"Io, per rispetto, la aspetto. Se non ho la possibilità di continuare a conoscerla qua dentro, spero di averla fuori. [...] Qua ti dimentichi delle telecamere, fuori quindi non hai problemi. Costruisci qualcosa di forte. L'altra parte della medaglia è che qua fai il teatrino e poi fuori vai a fare altro" ha dichiarato Basciano riferendosi alla Codegoni "A me lei piace molto fisicamente, ma è molto sveglia e scaltra per l'età che ha".

Alessandro ha poi continuato affermando: "Abbiamo 12 anni di differenza. [...] La devo inquadrare bene. Lei ha la sua personalità eh". Al contrario, Davide non ha nascosto i suoi dubbi e perplessità circa la loro relazione nata nella Casa del Gf Vip: "Io sono scettico. Secondo me fuori da qui, magari da parte tua si, dall'altra parte no".

