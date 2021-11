Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan: "Sono veramente fiera di me, non sono una santa ma una brava persona"

Gossip TV

Miriana si difende dalla critiche ricevute per la nomination di Katia.

Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli sono proprio ai ferri corti dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. La nomination ricevuta in diretta dalla showgirl ha completamente spiazzato la soprano che, dopo averla duramente criticata, ha deciso di prenderne le distanze.

Lo sfogo di Miriana Trevisan

A pochi giorni dalla diretta del Grande Fratello Vip, Miriana è tornata a parlare della lite avuta con Katia. Risentita ancora per le parole che le sono state rivolte dalla soprano, la showgirl ha ammesso: "Un'aggressione così non si fa. L'unica nomination per me che aveva un senso era la sua, cioè ridarle quello che mi ha fatto passare per due mesi e mezzo. Lei invece l'ha vista come un tradimento, non se l'aspettava".

"Ma la volta prima ti aveva nominato anche lei" ha dichiarato Sophie Codegoni criticando il comportamento della Ricciarelli. "Che tradimento è una Nomination? Allora io mi sono sentita tradita per due mesi e mezzo da lei. Ci siamo anche chiarite sulla questione di Nicola, lei ha capito che Nicola ha sbagliato con me. E adesso perché l'ho nominata cambia idea?" ha aggiunto la Trevisan.

"Sono veramente fiera di me…sono una brava persona" ha affermato Miriana, soddisfatta di ciò che è oggi, a prescindere da tutte le critiche ricevute "Una bella persona. La cosa che mi ha ferito è che lei non ha mai visto il mio starle vicino. È stata feroce. La posso perdonare perché ho capito che ci tiene tanto a stare qua dentro con noi. Io non sono una santa, ma sono una brava persona".

