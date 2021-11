Grande Fratello Vip, Nicola Pisu senza freni su Miriana Trevisan: "Non la voglio mai più rivedere"

Gossip TV

L'ex gieffino Nicola torna a parlare di Miriana.

Non c'è pace per Miriana Trevisan che continua a stare al centro delle critiche sia dentro che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Intervistato dal settimanale Chi, infatti, l'ex gieffino Nicola Pisu è tornato all'attacco contro la showgirl.

A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione, Nicola ha voluto fare un bilancio del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip rivelando i motivi della sua partecipazione: "Volevo fare questa esperienza. Sapevo che sarebbe stata bellissima ed è stato così. Sono cose che non si ripetono nella vita. Ho fatto di tutto per dare il meglio di me. [...] La cosa che mi fa più piacere è che in tanti sono dispiaciuti della mia uscita dalla Casa. Non vi nascondo che inizialmente avevo paura. L’idea di affrontare il pubblico. I giudizi difficili da gestire. Non mi era mai capitato. Oggi posso dire di essere una persona più forte e matura".

Pisu non ha perso occasione per parlare anche di Miriana: "Io con lei sono sempre stato molto sincero. Non ho mai nascosto i miei sentimenti. Abbiamo trascorso momenti meravigliosi [...] A mio parere Miriana non ha mai avuto le idee chiare e ha messo le mani avanti per paura di essere fraintesa. A conti fatti lei da me era solo attratta, mentre io ero innamorato. Quello che non capirò mai è come mai durante tutta la permanenza nella Casa ha continuato a starmi vicino. A baciarmi, come se niente fosse. Quello che mi dispiace è il fatto che abbia giocato con i miei sentimenti".

L'ex concorrente del Gf Vip ci ha tenuto a chiarire anche la grave affermazione rivolta alla Trevisan in diretta: "Non era una frase per offenderla. Non mi sarei mai permesso. Solo che ero ferito. Ero molto nervoso. Mi sentivo preso in giro da lei. Le ho sempre portato rispetto. Ho fatto le mie riflessioni e posso assicurarle che un futuro con lei non c’è più. Anzi, probabilmente è la concorrente che non vorrò mai più rivedere una volta finito tutto. Mia madre ha fatto di tutto per difendermi. Aveva paura che mi affezionassi troppo a Miriana. Evidentemente ci aveva visto lungo essendo una donna di esperienza".

