Grande Fratello Vip, Soleil Sorge in crisi: "È l’unica cosa che mi tortura qui dentro"

Soleil si confronta con Sophie al Grande Fratello Vip e le emozioni prendono il sopravvento.

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per Soleil Sorge. Presa dalla malinconia, l'influencer italo-americana si è lasciata andare alle lacrime con Sophie Codegoni, che ha cercato di consolarla e rassicurarla.

Le lacrime di Soleil Sorge

Stasera, lunedì 31 gennaio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella Casa, tutti si sono scagliati contro Soleil, che nelle ultime ore è letteralmente crollata. "Tu sei mai stata così tanto tempo lontana da tua madre?" ha domandato l'influencer a Sophie.

"Così lontana senza sentirla mai" ha risposto la Codegoni cercando di consolare la Sorge ancora in lacrime. "È l’unica cosa che mi tortura qui dentro [...] Ogni volta che succede qualcosa ho bisogno di sentirla" ha ammesso l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che continua a stare nel mirino della maggior parte dei concorrenti del Gf Vip. "Stando qua dentro mi sono abituata. È come se mi sono raffreddata. Prima piangevo per qualsiasi cosa, ora non riesco a piangere" ha aggiunto Sophie.

"Evidentemente abbiamo vissuto talmente tante emozioni che riusciamo a gestirle meglio. Vorrei riuscire a mantenere questa cosa anche fuori perché mi aiuta" ha concluso Soleil, che questa settimana è al televoto insieme a Delia Duran e Giucas Casella. Chi sarà il primo candidato finalista della sesta edizione del Gf Vip?

