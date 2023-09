Grande Fratello Vip, Matteo Diamante: "Nikita Pelizon dovrebbe tornare sui suoi passi, spero ritiri il corso ma.."

Gossip TV

Matteo Diamante commenta l’iniziativa lanciata dalla vincitrice del GF Vip con il suo corso motivazionale.

Nikita Pelizon continua a stare al centro delle polemiche per aver lanciato sui social un corso motivazionale focalizzato sulla crescita personale. Un’iniziativa controversa che è stata commentata anche da Matteo Diamante che, intervistato da Fanpage, ha cercato di mettere in guardia l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Nikita Pelizon nella bufera: le parole di Matteo Diamante

Matteo Diamante ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha commentato l'iniziativa di Nikita Pelizon. Per chi non lo sapesse, la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip ha lanciato sui social un corso motivazionale menzionando, pur non essendo una psicologa, problemi come l'ansia, attacchi di panico e depressione:

Avendola frequentata sapevo già che era uno dei suoi sogni trasmettere quello che ha studiato e letto negli ultimi anni a proposito di positività. Le avevo già detto tempo fa di stare attenta a come lo avrebbe comunicato per evitare il rischio di sfociare in un campo che non fosse il suo. Non ci sentiamo ma mi dispiace vedere sia stata insultata in questo modo [...] In passato le avevo anche consigliato di procedere restando al di fuori dell’aspetto psicologico della questione. Solo i professionisti devono poter trattare temi come depressione e attacchi di ansia, quelli che studiano anni per poterlo fare. Non arriva Nikita dal niente a farlo.

Magari avrà preso delle certificazioni...Non so quale scuola abbia frequentato. So che ha fatto dei corsi per aiutare anziani e bambini. È sempre stato il suo sogno tenere dei corsi motivazionali e fondare una scuola con classi formate da persone che la seguono e che grazie a lei stanno meglio. Quello che le ho sempre detto è proprio questo: inserisciti nel mondo del positive coaching, non parlare di psicologia, non pensare di poter parlare di depressione. Quanto ai soldi, credo sia anche normale volerci guadagnare. Il problema arriva quando un macellaio vuole fare il dirigente d’azienda.

Matteo ha poi continuato consigliando all'ex protagonista del Gf Vip 7 di tornare sui suoi passi:

Credo dovrebbe tornare sui suoi passi. Nikita non è più la modella di 5 anni fa. È molto più influente ed è necessario presti attenzione al modo in cui fa comunicazione. Spero ritiri il corso ma, conoscendola, immagino che non lo farà. Mi auguro che chi le sta vicino – e io non posso perché mi ha bloccato – le faccia capire che ci sono malattie vere e proprie che necessitano del supporto di professionisti preposti. Purtroppo è circondata da persone, anche fan, che la amano a tal punto da non permetterle di ragionare. Credo siano stati proprio loro a fomentarla.

