Grande Fratello Vip, Matteo Diamante a Nikita Pelizon: "Se stai male te, sto male anche io"

Nikita Pelizon e Matteo Diamante si confrontano al Grande Fratello Vip sul loro rapporto.

Tempo di confessioni e confronti nella Casa del Grande Fratello Vip per Nikita Pelizon e Matteo Diamante. I due protagonisti della settima edizione del reality show hanno deciso di confrontarsi sul loro rapporto promettendosi di mettere via le vecchie incomprensioni del passato per viversi questa esperienza televisiva insieme.

Matteo Diamante in lacrime per Nikita Pelizon

Nuovo confronto al Grande Fratello Vip tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante. Tra lacrime e sorrisi, i due ex fidanzati sono tornati a parlare della loro relazione promettendosi di mettere via le vecchie incomprensioni. Nonostante la loro storia d'amore sia finita, continuano a essere legati da un effetto molto sincero come ha rivelato il ragazzo tra le lacrime:

Ci stiamo vivendo, che tu lo voglia o no...è una prova, un test, non lo so...è come se la vita mi stesse dicendo qualcosa. Non dovevo venire qua perché qua torna tutto su...ci sono stato male per te Niki, non pensavo dopo sette anni di trovarmi qui a difenderti. Sono lacrime di gioia, mi piace stare qui con te non lo nego...io mi vergogno a fare queste cose, io mi sveglio e sei la prima persona che cerco. Non voglio che stai male, se stai male sto male anche io.

Parole che hanno colpito Nikita, che ha invitato il suo ex Matteo a mettere da parte l'orgoglio e a cercare di viversi serenamente nella Casa del Gf Vip:

L’universo ha voluto che vivessimo questa esperienza insieme. Forse è una possibilità di capire che possiamo andare oltre, non siamo mai riusciti ad avere un'amicizia concreta. Quello che abbiamo avuto è stato molto importante. lo so chi sei e tu sai chi sono io, dobbiamo riuscire ad accettarci per quello che siamo e magari costruire un rapporto fondato sul rispetto.

