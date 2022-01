Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta stupisce: ''Tifo per Katia Ricciarelli''

Gossip TV

Maria Teresa Ruta parla dei volti più chiacchierati del Grande Fratello Vip, facendo una confessione su Katia Ricciarelli.

Protagonista amatissima della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta ha osservato i concorrenti della nuova stagione, complice la partecipazione dell’ex marito Amedeo Goria. La showgirl confessa di essere rimasta molto delusa dal comportamento del giornalista, poi dice la sua sulle polemiche nate a proposito del percorso di Katia Ricciarelli.

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta chiede un confronto con Katia Ricciarelli

Tra i volti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip c’è quello di Maria Teresa Ruta, l’instancabile super donna, pronta a regalare un sorriso e a porgere l’altra guancia anche nelle situazioni più complicate ed emotivamente demotivanti. Maria Teresa è rimasta nel cuore degli spettatori, che la seguono con entusiasmo sui social, dove riesce a strappare una risata con i suoi video divertenti e ironici. Complice l’ingresso in casa dell’ex marito Amedeo Goria, la showgirl ha osservato con entusiasmo le dinamiche della nuova edizione del Gf Vip e ha le idee chiare su alcuni dei volti più chiacchierati del programma.

Parlando di Amedeo, Maria Teresa ha confidato al settimanale Chi: “Io non riesco a voler male, io sono per il bene. Non staro qui a rivangare le sue mancanze e i suoi errori nel nostro matrimonio. Mi ha donato due figli, salvo il bello. Certo, al GfVip non ha fatto una grande figura. Forse avrebbe dovuto imparare da Giucas Casella, che si finge “leggero”, ma in realtà é molto furbo […] Amedeo e Vera Miales? Andiamo alla prossima domanda. C’é stata una mancanza di rispetto totale verso i miei figli”.

A proposito, invece, degli inquilini della sua edizione, Ruta ammette di non essere più in contatto con Tommaso Zorzi, sebbene nella Casa fosse stata per lui un punto di riferimento: “Mi ha deluso Tommaso Zorzi. Pensi che avevamo partecipato alla stessa edizione di Pechino Express: quando è finito il programma, tutti noi avevamo una chat di gruppo sul telefono. Non appena l’abbiamo creata, lui é uscito subito. La sua natura è questa, è un solitario. L’ho ritrovato al GfVip, siamo stati bene. Poi I’ho perso di nuovo. Capita. Nessun dramma”.

Parlando, invece, degli scivoloni di Katia Ricciarelli, contro la quale Clarissa Selassié non ha potuto protestare pubblicamente, l’ex gieffina dichiara: “Mi piacerebbe avere un confronto faccia a faccia con Katia Ricciarelli. Non si rende conto che sta mettendo una macchia sulla sua carriera splendida e sulla sua persona altrettanto magnifica. II GfVip é una bolla dove stanchezza e noia a volte ti fanno inciampare e Katia e caduta; saprei come risollevarla. Tifo per lei”. Cosa ne pensate?

