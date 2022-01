Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié sulla mancata rivolta contro Katia Ricciarelli: ''In studio non possiamo…''

Gossip TV

Ospite di Pomeriggio 5 News, Clarissa Selassié commenta le ultime polemiche del Grande Fratello Vip, rivelando cosa pensa di Katia Ricciarelli.

Non accenna a placarsi la polemica che ha investito Katia Ricciarelli, rea di aver rivolto a Lulù Selassié frasi razziste, e aver commesso più di uno scivolone omofono e misogino. Clarissa Selassié aveva promesso ai fan di protestare contro la soprano nello studio del Grande Fratello Vip, per poi rispettare mansueta la scelta di Alfonso Signorini di non squalificare Ricciarelli. Ospite di Pomeriggio 5 News, la principessa etiope ha spiegato cosa è accaduto, tornando a lanciare nuove stoccate a Katia.

Grande Fratello Vip, Clarissa ha prove contro Katia!

Katia Ricciarelli si è meritata il titolo di villain della sesta edizione del Grande Fratello Vip, grazie alle sue battute decisamente fuori luogo, che strizzano l’occhio al maschilismo, alla misoginia, all’omofobia e al razzismo. La soprano si è resa protagonista di uno scontro infuocato con Lulù Selassié che proprio non è piaciuto a nessuno, tanto che il pubblico ha chiesto che entrambe le concorrenti fossero punite con la squalifica. Mentre Katia è stata coinvolta in un nuovo scandalo, a causa di Manila Nazzaro che ha infranto il regolamento rivelando le Nomination alla soprano, Clarissa Selassié continua la sua crociata contro la gieffina.

La sorella di Lulù ha fatto sentire la sua voce, mostrando disappunto per la mancanza di provvedimenti disciplinari contro Katia, e continua a portare prove della colpevolezza della cantante lirica. Ospite di Pomeriggio 5 News, Clarissa ha rivelato di avere prove fisiche di tutte le frasi orrende pronunciate da Ricciarelli e mai sanzionate. “Lulù avrà sbagliato nei modi, ma non è la prima volta che Katia insulta le persone durante questo GF Vip. Infatti negli anni precedenti Katia non sarebbe potuta rimanere in gioco […] Io ho qua tutte le offese che Katia ha detto da settembre e le ho tutte quante stampare. Sono prima di quella lite che ha avuto con Lulù. Mia sorella si è beccata tanti insulti”, ha fatto sapere la principessa etiope.

In molti si sono chiesti come mai, nonostante avesse promesso di protestare fisicamente durante la puntata se per Katia non ci fossero stati provvedimenti, Clarissa e l’amica Patrizia Pellegrino siano rimaste composte sulle loro poltrone. La principessa etiope ha confermato che avrebbe voluto fare una rivoluzione, ma non è stato possibile farlo a causa del ruolo in studio: “Dovete capire che il potere non ce l’ho io, così come non ce l’ha Patrizia. Noi non conduciamo il programma e non siamo noi il Grande Fratello. Sostengo che siamo deluse e ci saremmo aspettate altri provvedimenti con Katia […] Noi non possiamo nemmeno decidere quando parlare, ci sono delle cose da rispettare”. Cosa ne pensate?

#GFVIP, Katia Ricciarelli si scaglia contro Lulù 💥



A #Pomeriggio5 Clarissa Selassiè: "Mia sorella ha sbagliato i modi ma Katia ha usato una frase sbagliata e abbastanza razzista" pic.twitter.com/AGN6BThePv — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 11, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.