Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta parla della depressione dopo il programma: ''Pensavo cose brutte''

Maria Teresa Ruta affronta un argomento delicato a Storie Italiane, raccontando di soffrire di depressione e di aver avuto brutti pensieri dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Maria Teresa Ruta è stata una delle protagoniste più amate del Grande Fratello Vip, vincendo una quantità spropositata di Nomination con un percorso intenso, rimasto nel cuore del pubblico del reality show di Canale 5. Sebbene si sia sempre mostrate sorridente e positiva, Ruta nasconde un fardello che è riuscita a combattere con l’aiuto dei medici e di apposite cure, ma che l’ha messa davanti a pensieri che mai avrebbe pensato di fare: la depressione.

Grande Fratello Vip, la spiazzante confessione di Maria Teresa Ruta

Tutti ricordano con piacere il percorso di Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl ha affrontato l’esperienza nel reality show di Canale 5 durante lo scoppio della pandemia, nella prima edizione che è stata prolungata fino allo sfinimento, senza mai perdere il sorriso nonostante la sequela di Nomination che l’hanno vista protagonista.

Recentemente, Ruta è diventata nonna di un bel nipotino grazie alla figlia Guenda Goria e non potrebbe essere più felice, anche se proprio alla gravidanza sono legati dei ricordi contrastanti per lei. Ospite di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, infatti, l’ex gieffina ha ammesso di aver iniziato a capire di soffrire di depressione proprio dopo il parto. Inizialmente, con la nascita di Guenda, Maria Teresa si è appoggiata all’allora marito Amedeo Goria e alla famiglia ed è riuscita a superare il momento no, ma il problema si è ripresentato con la nascita del secondogenito Gian Amedeo portandola a riflettere sulla propria condizione, accentuata proprio dalla partecipazione al Grande Fratello Vip e da un fatto personale. Ecco cosa ha rivelato.

Gf Vip, Maria Teresa Ruta parla della depressione

Sebbene si sia presentata sempre in modo estremamente solare, con il sorriso sul volto anche nelle situazioni peggiori e di stress, Maria Teresa Ruta nasconde un segreto ovvero quello di soffrire di depressione. La showgirl ha ammesso che la situazione è drammaticamente degenerata dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, portandola a dover ricorrere all’aiuto medico per non precipitare nel baratro. A Storie Italiane, infatti, Ruta ha confidato:

“Due anni fa è arrivata la depressione neurochimica e ho dovuto cedere, per quella non avevo giustificazioni. Ho detto anche lì ce la faccio da sola, io non l’ho mai rivelato, i pensieri mei non mi corrispondevano, pensavo cose brutte e ho iniziato una cura”.

Grande coraggio da parte di Maria Teresa nel chiedere aiuto in questa situazione, e ora sembra che tutto abbia trova il giusto equilibrio. Ruta ha chiarito che la causa scatenante non è stata la partecipazione al reality show di Canale 5 quanto la morte del padre, ma ora con i farmaci adatti sta molto meglio ed è tornata a sorridere dentro e fuori.

