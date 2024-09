Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez dichiara di essere pronta a diventare mamma e su Giulia De Lellis e Tony Effe svela...

Gossip TV

L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez si racconta a cuore aperto nello studio di Verissimo: "Voglio diventare mamma e Ignazio Moser è l'uomo giusto per fare questo".

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati ospiti dell'ultima puntata di Verissimo. La bellissima coppia, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato tutte le emozioni provate il giorno del matrimonio e commentato il flirt tra l'influencer Giulia De Lellis e il rapper Tony Effe.

Cecilia Rodriguez e l'amore per Ignazio Moser

Dopo tanti anni di fidanzamento, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno coronato il loro sogno d'amore e lo scorso 30 giugno 2024 si sono sposati. Intervistati da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, i due ex protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello Vip hanno raccontato tutte le emozioni provate il giorno delle nozze. La prima a prendere la parola è stata la sorella di Belen, che ha ammesso di voler diventare presto mamma:

Sette anni sono tanti. Siamo consapevoli di quello che abbiamo costruito in questo tempo. Abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare passo dopo passo [...] Ero emozionata, tantissimo. L’ansia mi ha mangiato. Ho sempre sognato di trovare una persona con cui condividere la vita. Andando avanti col tempo ho pensato sempre meno che potesse accadere perché per come va il mondo nessuno si vuole più sposare. Belen era distrutta, ha pianto molto [...] Il mio desiderio è quello di farlo diventare papà, di regalargli un figlio. Voglio un figlio maschio perché ho mio fratello maschio che si è preso tanta cura di me. Io voglio allargare la famiglia e diventare mamma perché ho trovato l’uomo giusto per fare questo.

A farle eco Moser, che ha ammesso:

Nel nostro quotidiano non è cambiato tanto, già convivevamo da sette anni. Quello è il grande passo, il matrimonio è stato un sancire un rapporto. L’avevo sottovalutata come esperienza. Siamo ormai una coppia più che matura, è tutto molto unito. E’ stata un’esperienza che ci ha catapultato in una giornata bellissima. Quando l’ho vista arrivare è stata una visione, un’immagine che ho impressa indelebile e che porterò sempre con me.

Flirt in corso tra Giulia De Lellis e Tony Effe: il retroscena di Cecilia Rodriguez

Dopo aver parlato del suo grande amore per Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha commentato la fresca e chiacchierata relazione nata la sua amica Giulia De Lellis e il rapper Tony Effe, entrambi presenti al suo matrimonio. Incalzata e stuzzicata dalla conduttrice di Verissimo, la sorella di Belen ha confermato, con sguardo complice, che il flirt tra i due prosegue al meglio e aggiunto: "Tony Effe ha cantato Sesso e Samba, non era previsto. Io l’avevo detto a tutti i miei amici: ora vi verrà voglia di innamorarvi o di sposarvi". Con queste parole, quindi, la giovane Cecilia ha smentito la notizia che voleva la De Lellis e il rapper già in crisi.

