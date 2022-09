Grande Fratello Vip, Marco Bellavia bracca Pamela Prati: la richiesta assurda per riuscire a corteggiarla

Gossip TV

Marco Bellavia pronto a tutto per corteggiare e conquistare Pamela Prati. Il concorrente del Grande Fratello Vip fa una richiesta assurda ai suoi coinquilini.

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà per unirsi al cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia non ha potuto ignorare l’attrazione che si è scatenata nei confronti di Pamela Prati. Lei è piuttosto scettica ma lui sa come conquistarla, con l’aiuto degli inquilini della casa.

Grande Fratello Vip, Marco Bellavia non si arrende con Pamela Prati

Pamela Prati ha varcato la porta rossa di Cinecittà pronta a rimettersi in gioco, dopo aver offuscato la sua immagine pubblica con il caso Mark Caltagirone, suscitando lo sdegno del pubblico ed inimicandosi alcune importanti personalità televisive. Nella casa del Grande Fratello Vip, Pamela ha iniziato un percorso in solitudine, non trovandosi in sintonia con tanti sconosciuti, per poi cambiare atteggiamento e cercare più contatto con gli inquilini. Dopo aver asfaltato Antonella Fiordelisi, Pamela ha trovato il corteggiamento di Marco Bellavia il quale, poco dopo essersi unito al cast del programma, ha iniziato a tessere le lodi della showgirl sarda senza nascondere tutto il suo interesse romantico.

Anche Antonino Spinalbese si è accorto delle attenzioni particolari che Marco ha riservato a Pamela, la quale invece sembra resti a concedere troppa confidenza, rivelando di essere single da cinque anni per scelta e di non voler certamente trovare l’amore in questa occasione.

“Si nota che c’è qualcosa. Che ne pensi di lei? Se tu ti basi sui rapporti che ci sono adesso tra i giovani, sono frivoli. Invece il suo sfuggire da te mi emoziona - riporta Biccy - Mi emoziona vederlo, vedere il suo sfuggire, che viene da te e poi sfugge. Me ne sono accorto di questa cosa vostra”.

Antonino ha spinto Marco a prendere la palla al balzo durante una delle lunghe giornate trascorse in casa, per rimanere del tempo da solo con Pamela e poter osservare le reazioni della showgirl ai suoi complimenti. E così, dopo aver attaccato bottone con la showgirl, Bellavia ha fatto una richiesta assurda ai concorrenti del Gf Vip, pregandoli di lasciare la cucina per farlo stare un po’ da solo con Pamela: il corteggiamento di Marco avrà funzionato? Nel frattempo, poco prima della nuova puntata, Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi fanno pace insospettendo il pubblico.

