Grande Fratello Vip, Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi fanno pace e il pubblico insorge

Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, dopo giorni di discussioni furibonde nella casa del Grande Fratello Vip, fanno pace.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi sembrano finalmente aver trovato un punto di incontro. La gieffina ha accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di averla illusa, corteggiandola spudoratamente, trovando la ferma negazione da parte di Luca che ha spiegato le sue buone intenzioni. Dopo giorni di discussioni furibonde, a poche ore dalla nuova puntata, i due concorrenti fanno pace.

Grande Fratello Vip, Luca ed Elenoire: pace fatta

A pochi giorni dal loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi si sono avvicinati, trovando una grande complicità. Mentre per l’ex tronista di Uomini e Donne si tratta di una bella amicizia con una donna forte, con una storia particolare da cui trarre insegnamento, per Elenoire al situazione è completamente differente. Ferruzzi ha accusato Luca di essere interessato a lei, di aver provato a sedurla e di aver lanciato segnali contrastanti con le parole d’amore che ha poi riservato alla fidanzata Soraia Allam Ceruti.

La situazione si è complicata quando alcuni concorrenti del Gf Vip si sono messi in mezzo, schierandosi apertamente da una parte o dall’altra, provocando anche la forte reazione di Luca che ha minacciato di lasciare Cinecittà. Poche ore fa, è scoppiata una lite tremenda tra Elenoire e Luca e sembrava che la situazione non potesse più essere recuperata, dal momento che la gieffina ha mostrato sempre più risentimento nei confronti del romano, minacciando anche di smascherarlo durante la nuova puntata del reality show di Alfonso Signorini su Canale 5. Poi, all’improvviso, la pace. Luca ed Elenoire si sono appartati su un divano in salotto per discutere della situazione surreale che si è creata, forse anche per chiarire prima della messa in onda quando Signorini avrebbe chiesto spiegazioni al fenomeno che ha intrattenuto i fan del programma nel corso dell’ultima settimana.

“Mi sei mancato tanto in questi giorni, ho pianto tutte le notti e non dormivo mai. Mi svegliavo e ti pensavo, anche se non sarei venuta a cercarti […] Io dico quello che sento per te, ho capito perché ti sei allontanato ma ciò non toglie ciò che sento”.

SE ALFONSO LUNEDÌ DA CONTRO A LUCA IO SPACCO LA TELEVISIONE E PRENDO UN TRENO PER ROMA IMMEDIATAMENTE #gfvip7 #GFvip #lucasalatino — Assolutamenteh CRITICA 🧨 (@desyconlay) September 24, 2022

Grande Fratello Vip, Elenoire sta mentendo?

Elenoire ha fatto questa confessione, ammettendo che ora ha capito le buone intenzioni di Luca anche nell’allontanarsi da lei, ma di non poter negare di provare comunque un forte sentimento che, conoscendosi, potrebbe arrivare addirittura all’amore.

“Io sono contento di averti conosciuto. Vedi tutta questa gente? Sono poche le persone qui dentro che reputo ad una certa maniera. Io mi sono allontanato ma non pensare che sia perché la penso come gli altri, ma semplicemente perché ti reputo una donna uguale a tutte le altre”.

Luca ha spiegato di essersi allontanato, come avrebbe fatto con qualunque donna del Gf Vip avesse messo in discussione la sua storia con Soraia, ammettendo poi di essersi affezionato ad Elenoire e di volerle molto bene. Insomma, pace fatta ma il pubblico non ha gradito. Secondo alcuni, infatti, Elenoire ha giocato sul fatto che Luca si è rivelato un personaggio estremamente televisivo, per mettersi ancora più in mostra, arrivando comunque a far passare giorni orribili al gieffino solo per visibilità. Questa pace, insomma, sembra sospetta.

