Grande Fratello Vip, Pamela Prati asfalta Antonella Fiordelisi: ''Non è colpa mia se sei trasparente''

Pamela Prati e Antonella Fiordelisi si scontrano durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo.

La presenza di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip è stata accolta in modo dissonante dagli inquilini di Cinecittà. Mentre c’è chi vuole dare alla showgirl sarda il tempo di ambientarsi, rispettando i suoi silenzio, c’è anche chi non sopporta il suo lato snob. Così, in puntata, Antonella Fiordalisi attacca Pamela ma non può prevedere che verrà immediatamente asfaltata dalla gieffina.

Gf Vip, Pamela Prati incenerisce Antonella Fiordelisi

Alfonso Signorini ha deciso di concedere una seconda occasione a Pamela Prati, consapevole che la sua scelta avrebbe portato non solo a commenti negativi da parte del pubblico ma anche a tanta diffidenza all’interno della casa di Cinecittà. I concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, sono divisi nei confronti della Prati, indecisi sull’accogliere le particolarità caratteriali di colei che si autodefinisce una vera e propria diva, oppure tenersi alla larga dalle possibili nuove false verità della gieffina.

Antonella Fiordelisi, in particolare, ha mostrato già volte la sua insofferenza nei confronti di Pamela, accusandola di volersi escludere dal gruppo e di non cooperare all’interno della casa, neppure per le quotidiane faccende domestiche. Pamela è nei guai? La showgirl non sembra minimamente toccata dalle parole della schermitrice, la quale invece ha il dente avvelenato e, durante l’ultima puntata del Gf Vip, ha accusato Pamela di averla oscurata sedendo davanti a lei senza rispetto.

“Amore scusami, ma se sei trasparente mica è colpa mia”.

Ha replicato Pamela senza esitazione. La replica della gieffina ha fatto il giro del web e ha fatto sbellicare da ridere il pubblico che, pur non fidandosi ancora di lei, trova Fiordelisi sin troppo sicura di sé in questa avventura televisiva. Secondo alcuni, inoltre, l'ex di Chiofalo avrebbe preso di mira Pamela con l'intenzione di far parlare di sé, essendo la soubrette il pezzo da novanta di questa stagione del GF Vip.

