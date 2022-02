Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo: "Lulù Selassié è pazzesca, mai avuta una ragazza così bella e diversa dalle altre"

Gossip TV

Manuel sempre più innamorato della sua Lulù.

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore nata al Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il giovane sportivo è tornato a parlare della sua lunga e intensa esperienza nella Casa di Cinecittà e speso bellissime di stima per la principessa etiope, che continua la sua corsa alla Finale.

La dichiarazione d'amore di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié

Manuel è davvero innamorato di Lulù. Dopo aver fatto un bilancio della sua esperienza al Grande Fratello Vip, l'ex gieffino, che ha deciso di lasciare il gioco per motivi di salute, ha rivelato di seguire costantemente la sua fidanzata e di averle organizzare una sorpresa: "Cerco di ritagliarmi piano piano degli spazi di normalità. Ma sempre con la tv di sottofondo. Qualche sera fa ero a cena con Aldo Montano ma con il cellulare acceso. Voglio vedere cosa fa Lulù, come sta. Avevo promesso che le sarei stato vicino. Voglio sentire la produzione per organizzarle una sorpresa per S. Valentino".

L'ex amatissimo concorrente del Gf Vip 6 ha continuato rivelando di aver avuto un colpo di fulmine con la Selassié: "Il 22 settembre c’è stato il nostro primo bacio. Ci siamo voluti sin da subito. La prima cosa a colpirmi è stato il suo aspetto fisico: ha occhi enormi, è pazzesca. Mai avuto una ragazza così bella e diversa dalle altre. Ha una bellezza tutta sua e unica".

"Siamo innamorati e ci crediamo" ha concluso Bortuzzo "Sentiamo entrambi di avere trovato una persona unica nella nostra vita e ci crediamo. Mio padre cosa pensa? Ora che sto bene ed è felicissimo, non vede l’ora che la conosca. Già con sua sorella Clarissa si diverte come un matto". Cosa avrà organizzato Manuel per San Valentino? E come reagirà Lulù? Staremo a vedere!

