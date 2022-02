Grande Fratello Vip, Delia Duran rivela: "Io per Jessica sono una minaccia"

Gossip TV

Delia racconta a Nathaly il suo travagliato rapporto con Jessica al Grande Fratello Vip.

Delia Duran e Jessica Selassié sono ai ferri corti per colpa di Barù? Le due concorrenti del Grande Fratello Vip non riescono proprio ad avere un rapporto d’amicizia nella Casa per il nipote di Costantino Della Gherardesca che, dopo aver conquistato la principessa, sembra sempre più vicino alla compagna di Alex Belli.

La rivelazione di Delia Duran sul rapporto con Jessica Selassié

Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Delia ha cercato un confronto con Nathaly Caldonazzo per parlare del comportamento di Jessica: "Non c'è feeling tra me e lei. Io per lei sono un peso, una minaccia perché non posso scherzare e ballare con Barù. Mi dispiace, mi guarda sempre male se io sto con Barù".

"Non è una tua amica, a un certo punto fai come ti pare" ha dichiarato la Caldonazzo consigliando alla Duran di agire secondo il suo istinto e la sua volontà. "Allora lo faccio apposta. Io sono fatta così. Più fa così con me e più mi avvicino a Barù" ha sbottato la showgirl venezuelana riferendosi al comportamento assunto dalla Selassié nei suoi confronti e ammettendo di volersi avvicinare a Barù per ripicca.

Intanto Delia, che è stata proclamata prima finalista della sesta edizione del Gf Vip, è finita nel mirino di Katia Ricciarelli. Secondo la soprano, la compagna di Alex Belli non meritava assolutamente di arrivare in finale: "Non sono d'accordo che Delia vada in finale. Non facciamo sempre che tutti va bene. Basta. Lei fa il suo percorso e noi facciamo il nostro".

