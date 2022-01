Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro su Soleil Sorge: "Torneremo ad essere legate, ma..."

Gossip TV

La confessione di Manila sul rapporto con Soleil.

Soleil Sorge e Delia Duran sembrano essere riuscite a trovare un punto d'incontro nella Casa del Grande Fratello Vip. Un avvicinamento inaspettato che ha colpito molto Manila Nazzaro, che si augura di poter chiarire anche lei con l'influencer italo-americana al più presto.

Manila Nazzaro spera in un riavvicinamento tra lei e Soleil Sorge

Durante la festa venezuelana al Grande Fratello Vip, Soleil e Delia sono riuscite a collaborare senza discutere. A commentare il loro avvicinamento ci ha pensato Manila che, durante un confronto con la compagna di Alex Belli, ha dichiarato: "Conoscendola lei un approccio lo avrebbe comunque cercato. Lei aspetta che le cose avvengano in modo naturale".

"Questa è Soleil. A volte mi fa rabbia anche quando viene giudicata senza guardare queste cose. Da questo punto di vista, io da donna sono innamorata di Soleil perché ha la fragilità, la dolcezza...tu non hai idea della dolcezza di Soleil" ha aggiunto la Nazzaro elogiando alcuni aspetti del carattere della Sorge.

Leggi anche Lulù Selassié scrive una romantica lettera d'amore a Manuel Bortuzzo

Manila è poi tornata a parlare del suo rapporto con Soleil affermando: "Noi torneremo ad essere legate ma il nostro avvicinamento deve passare attraverso il confronto, guardandoci negli occhi [...] Tutto è avvenuto anche per un momento di stanchezza da parte di entrambe". "Non vedo l’ora che voi chiariate questa cosa [...] Ci sarà tempo. Spero che prima o poi lei sia riconoscente di tutto quello che tu hai fatto per lei" ha confessato Delia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Foto: Endemol Shine Italy