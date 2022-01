Grande Fratello Vip, Lulù Selassié scrive una lettera a Manuel Bortuzzo che rivela: "Sono pronto a..."

Gossip TV

Manuel riceve una bellissima lettera d'amore da parte di Lulù.

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié prosegue a gonfie vele. Proprio nelle ultime ore, la giovane principessa ha deciso di scrivere una lettera al suo fidanzato, ormai prossimo a lasciare definitivamente il gioco.

La lettera d'amore di Lulù a Manuel

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera su Canale 5, Lulù ha scritto una dolcissima lettera a Manuel, che ha deciso di leggerla in silenzio. Il titolo impresso sulla lettera recitava: "Per il mio amore, il mio Manu. Lulù & Manu", mentre il contenuto della missiva è rimasto segreto.

Dopo aver letto la lettera, Bortuzzo ha abbracciato la Selassié e, visibilmente emozionato, le ha sussurrato: "Sono veramente contento che ci siamo trovati. [...] Sei la mia passione più grande, ti amo davvero [...] Davvero amore, sei la mia bambina. Mamma mia, quanto ti amo. Pensa come saremo poi...come sarà bello. Io sento che sarà stupendo".

"Brilli sempre perché sei stupenda sempre" ha aggiunto Manuel "Fidati che adesso è al sicuro il tuo amore. Non ho mai provato delle emozioni così, non lo sai nemmeno tu quanto ti amo…Sono pronto a darti tutto l’amore del mondo". "Ti amo amore mio" ha dichiarato Lulù con la voce rotta dal pianto.

