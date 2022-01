Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro infrange il regolamento e spoilera le Nomination a Katia Ricciarelli

Gossip TV

Il pubblico del Grande Fratello Vip è in rivolta: Manila Nazzaro ha infranto il regolamento.

Le Nomination del Grande Fratello Vip sono prese molto sul serio dai concorrenti, e dal presentatore Alfonso Signorini, che è molto attento a non permettere che le votazioni vengano influenzate. In un momento d distrazione, Manila Nazzaro infrange il regolamento rivelando a Katia Ricciarelli l’esito del voto nella sala led, e il pubblico si scaglia contro l’ex Miss Italia.

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro ha barato?

La puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena, come la discussione in diretta tra Alex Belli e Delia Duran, che ha annunciato di voler prendere una pausa dal rapporto con l’attore dopo aver visto come lui continua a pensare a Soleil Sorge. Il momento delle Nomination, come sempre, è il più temuto ed è lì che si giocano le vere strategie dei concorrenti, che possono cercare di eliminare gli avversari e coloro con i quali non riescono a creare legami. Alfonso Signorini è sempre molto attento a monitorare la situazione, in modo che chi è immune e dunque vota nel confessionale, non sappia l’esito delle votazioni fatte in sala led.

Questa volta, tuttavia, al presentatore è sfuggito il dialogo tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, che sono finite al centro delle polemiche. Manila, infatti, ha infranto il regolamento rivelando alla soprano cosa è successo durante le Nomination palesi: “Miriana da Soleil, Soleil da Miriana. Soleil ha preso anche da Manuel, boh ne ha prese. Manuel l’ha presa da Sophie che dice ‘tanto sappiamo che va via’ ”. Il pubblico si è infuriato, certo che le rivelazioni dell’ex Miss Italia abbiano in qualche modo influenzato la scelta di Katia.

La gieffina ha scelto di dare il suo voto a Federica Calemme, ammettendo: “Io non saprei chi votare, ma siccome continuo a non avere un dialogo con Federica, a questo punto voto lei. Anche perché, Giacomo ha una possibilità con Gianmaria… È tanto solo, ha bisogno di compagnia”. Secondo alcuni, la scelta di votare Federica è data dal fatto che per Soleil sarebbe facile battere la modella al televoto, dato che non gode dello stesso numero di fedeli seguaci. Nel frattempo, Miriana Trevisan ha esultato per il crollo di Sorge, che ha scoperto di aver perso lo scettro di preferita dal pubblico, andato a Nathaly Caldonazzo.

