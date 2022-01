Grande Fratello Vip, Soleil Sorge perde consensi e Miriana Trevisan esulta: ''Segnale pazzesco''

Gossip TV

Miriana, Gianmaria e Jessica discutono del cambiamento in atto tra il pubblico del Grande Fratello Vip.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Dopo mesi di dominio incontrastato, Soleil Sorge sembra stia velocemente perdendo consensi, tanto da venire battuta al televoto da Nathaly Caldonazzo, preferita dal pubblico con un vertiginoso stacco di percentuale. Dopo la puntata, Soleil ha un crollo e alcuni dei suoi storici rivali festeggiano la fine del regno della bionda influencer, ipotizzando che sia stata penalizzata dall’amicizia con Katia Ricciarelli.

GF Vip, Miriana e Gianmaria esultano per il crollo di Soleil

C’è aria di cambiamento nella casa del Grande Fratello Vip e Soleil Sorge si trova spaesata, consapevole di aver commesso un passo falso che l’ha portata a perdere il trono. La vicinanza tra Soleil e Katia Ricciarelli, a seguito dello scandalo che ha coinvolto la soprano e per il quale c’è chi chiede ancora sia fatta giustizia, ha messo in cattiva luce la bionda influencer, accusata di essersi schierata dalla parte di una donna crudele e offensiva verso le donne. Ed è così che nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, il televoto ha decretato come preferita Nathaly Caldonazzo, schizzata ai vertici delle classifiche dopo aver preso posizione contro Katia, mostrando un’incredibile padronanza della situazione e del linguaggio, educato ma tagliente.

L’attrice ha festeggiato la notizia, per poi spedire Carmen Russo alla Nomination diretta, salvando Soleil. Nonostante questo, ci ha pensato il resto della casa a fare il nome della bionda influencer, che ancora una volta è finita al televoto settimanale contro Carmen e Federica Calemme. Soleil è crollata, minacciando di voler lasciare, mentre i suoi rivali hanno festeggiato senza ritegno. “Quello che è successo è un segnale pazzesco […] Hanno perso il potere che avevano. Anche il fotomontaggio che hanno fatto vedere a inizio puntata dice tanto. Io ero scioccata quando ho visto quella foto di loro tre. La gente avrà capito quello che mi hanno fatto Sole e Katia. Anche se Katia in qualche modo è cambiata in questi giorni”, ha ammesso Miriana Trevisan come riporta Biccy.

“Quello che è successo è per il nostro gruppo. Guarda che è una cosa forte. Il pubblico ha parlato in qualche modo. Anche Clarissa ha esultato quando hanno detto Nathaly hai visto? Se l’ha fatto significa che erano uniti tutti i nostri fan nel votare lei. Questa è la prima volta che Sole non è la preferita!”, ha sottolineato Jessica Selassié, mentre Gianmaria Antinolfi non ha potuto trattenere la sua gioia, scoprendo che Nathaly è stata eletta come preferita: “Ho proprio urlato ‘come godo, godo tantissimo, quanto godo’. Ed è vero sono felice che non è più lei la preferita”. Cosa accadrà nelle prossime ore?

