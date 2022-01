Grande Fratello Vip: scintille in diretta tra Alex Belli e Delia Duran, l'attore abbandona lo studio

Gossip TV

Duro scontro in diretta al Gf Vip tra Alex e Delia: "Continua a pensare a Soleil".

Delia Duran farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip il prossimo venerdì 14 gennaio 2022. Nell'attesa, la showgirl, nel corso dell'ultima puntata del reality show, si è resa protagonista di un duro scontro in diretta con Alex Belli, che continua imperterrito a difendere il suo rapporto con Soleil Sorge.

Caos in diretta al Gf Vip tra Alex Belli e Delia Duran

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è collegato con Delia, che si trova attualmente in un albergo dove sta facendo quarantena per entrare nella Casa. Il conduttore ha mostrato i numerosi post condivisi da Alex sui social e dedicati a Soleil provocando la reazione furiosa della Duran, che è letteralmente sbottata in diretta.

"Volete una flash news? La verità è che io mi sono presa una pausa perché continuavamo a litigare e ci dicevamo delle brutte cose. Quindi adesso voglio il mio spazio per riflettere, perché mi sono rotta le scatole di questa loro storia" ha confessato Delia "Lui a dicembre mi ha chiesto scusa e io l’ho perdonato. Poi però continua imperterrito a nominare Soleil, a pensarla a scriverle. Questo mi infastidisce. Invece di preoccuparsi del nostro rapporto, si preoccupa di Soleil e di starle vicino. Ho sofferto per tre mesi ca**o e tu non ti preoccupi di me, ma di quella!".

Subito dopo la sfuriata della Duran, Belli ha lasciato lo studio del Gf Vip. "Delia è incavolata nera e non vuole assolutamente essere presente in trasmissione adesso. Alex Belli ha lasciato la sua poltrona vuota" ha dichiarato Signorini "Come mai non è più qui con noi Alex, me lo sai dire Biagio? […] Ah, eccolo che è tornato. Delia è incavolata nera. Non ha proprio voluto fare un nuovo collegamento, non vuole più sentirti e nemmeno vederti". "Ero fuori, ho sentito quelle cose e così sono rimasto lì dov’ero. Ha detto che non vuole vedermi? Se ha preso la sua decisione io ne prendo atto" ha prontamente replicato l'attore visibilmente infastidito.

