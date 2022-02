Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè perde il controllo contro gli autori: "Tutto questo è vergognoso!! Messaggio orribile"

Gossip TV

Subito dopo la puntata, sbotta furiosa contro Alex Belli e gli autori del Grande Fratello Vip.

Ieri sera, nel corso del trentottesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, è andata in scena l'ennesima puntata della soap infinita del triangolo tra Solei Sorge, Alex Belli e Delia Duran.

Gf Vip, Lulù Selassiè perde il controllo contro gli autori "Tutto questo è vergognoso!! Messaggio orribile"

Oltre la lettera di Soleil letta dall'ex gieffino, c'è stato anche un lungo confronto tra l'italo-americana e la Duran più un faccia a faccia in studio con Belli per entrambe le concorrenti. Molti concorrenti (e anche ex concorrenti) si sono dichiarati stanchi di questa vicenda alla quale, secondo molti, gli autori dedicano troppo spazio e importanza.

Tra questi, Lulù Selassiè, che più volte ha affermato di essere "stufa della storia di Alex". La giovane principessa, dopo la diretta, è sbottata contro l'ex gieffino e gli stessi autori:

"Che figura di m*rda Alex. Già che lo mettono in prima fila, ridicolo… un messaggio orribile di trattare le donne così, la moglie… no? Lo metti pure in prima fila. E’ vergognoso lo mettono sempre in prima fila chissà perché… Fossi stata io a scegliere non lo avrei proprio farti entrare in studio.E’ scappato via. Figurati se lo facevo io o qualcun altro…"

E non è finita qui. Dopo il provvedimento disciplinare letto da Signorini a fine puntata che annunciato la decurtazione di metà del budget in seguito al ripetuto infrangimento delle regole (come quelle di fumare o togliersi il microfono), Lulù ha fatto notare anche una disparità di trattamento:

"Alex è uscito infrangendo le regole però a lui tutto è concesso…"sottolineando che a Belli e Aldo Montano hanno sempre fumato ovunque e in tutta libertà.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.