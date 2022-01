Grande Fratello Vip, Delia Dura provoca Barù: "Sono venuta qui per conquistare un grande uomo come te"

Gossip TV

La confessione di Delia su Barù.

Stasera, venerdì 21 gennaio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Intanto nella Casa di Cinecittà, continuano i botta e risposta e le provocazioni tra Delia Duran e Barù.

Delia Duran stuzzica Barù al Gf Vip

Barù non perde occasione di stuzzicare Delia al Grande Fratello Vip. Il nipote di Costantino Della Gherardesca è infatti convinto che la moglie di Alex Belli sia entrata nella Casa solo ed esclusivamente per visibilità. Provocazioni alle quali la donna ha deciso di replicare così: "Sono venuta qua a trovare un nuovo marito. Sono qui per trovare un altro uomo. Questa è la verità".

La Duran , come riporta Biccy, ha poi continuato provocando Barù: "Visto che Barù è tremendo, io voglio essere tremenda. Mi vedete allegra? Ci voleva una botta d’allegria, basta essere triste. La vedova allegra sono qui, tiè. Sono venuta qui per conquistare un grande uomo come Barù. Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica".

Il comportamento e le parole di Delia, però, hanno infastidito Barù che ha replicato affermando: "Ma chi ci crede al fatto che sei venuta qui a raccontarti e a cercare la verità. E non credo nemmeno che stai cercando un uomo. Io invece sono sincero, sono venuto al GF Vip a fare il co****ne e lo ammetto senza farmi problemi di nessun tipo. Dai io non voglio continuare, non mi piace sparare sulla Croce Rossa. […] Tu ormai parli sempre delle stesse cose, Soleil e Alex e hai già finito gli argomenti".

