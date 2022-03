Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini pronto alla rivoluzione: la proposta shock!

Gossip TV

Signorini vorrebbe fare una proposta rivoluzionaria per la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da pochi giorni e i fan già sono curiosi di scoprire quali sorprese riserverà loro la nuova stagione del reality show di Canale5. Questa volta, Alfonso Signorini sembra essere pronto a stravolgere tutto, proponendo una rivoluzione che creerebbe dinamiche nuove e interessanti.

Signorini punta al Gf Vip misto?

Alfonso Signorini si sta godendo un po’ di meritato relax dopo la fine del Grande Fratello Vip. La sesta edizione del reality show di Canale5 è stata la più longeva nella storia del programma, ricca di colpi di scena trash, ma anche di momento intimi ed emozionanti per i gieffini, che hanno sopportato con coraggio la reclusione forzata fino alla Finale, che ha incoronato vincitrice Jessica Selassié. Mentre la principessa etiope si è lasciata andare ad una confessione piccante, Signorini ha risposto a qualche domande dei fa sulla posta di Chi, prima di sparire dalla circolazione per qualche mese.

Molti fan si sono congratulati con il presentatore per la sua avventura al Gf Vip e alcuni hanno chiesto se ci sarà la possibilità di un format misto, composto da volti Nip e da Vipponi. “L’idea di un GF misto, in cui il mondo dei cosiddetti vip si unisca a quello della gente comune, mi accarezza da tempo. Sarebbe interessante mettere due mondi, due realtà, a confronto”, ha ammesso Signorini svelando così di essere realmente interessato alla possibilità.

Certamente il format misto permetterebbe la creazione di dinamiche diverse, che potrebbero giocare a favore degli ascolti, ma il rischio è che i concorrenti non Vip si sentano schiacciati da quelli ben più noti di loro, finendo con il rimanere nella loro zona di comfort e non partecipare alla vita della Casa in tutte le sue sfumature. Nel frattempo, Gaia Zorzi si è detta favorevole a partecipare al Gf Vip a patto che possa far coppia on Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi nonché collega del Gf Vip Party, come concorrente singolo e chissà che Alfonso non colga al volo l’occasione!

