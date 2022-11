Grande Fratello Vip, Luciano Punzo torna sui suoi passi (come prevedibile) con Manuela Carriero: "Finisce che la sposo"

Gossip TV

Al Grande Fratello Vip, Luciano Punzo, dopo aver confessato l'interesse verso due coinquiline, è tornato a pensare alla sua ex fidanzata.

A pochi giorni dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, Luciano Punzo aveva dichiarato di essere attratto da due compagni d'avventura, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Il modello campano è entrato nella Casa dichiarandosi single, dopo la rottura con la sua ex fidanzata Manuela Carriero, conosciuta durante l'ultima edizione di Temptation Island.

Gf Vip, Luciano Punzo "Spero di vedere Manuela, ho paura di averla persa per sempre"

La fine della storia d'amore tra i due tuttavia, non ha convinto molto il pubblico, tant'è che la 32enne pugliese vive ancora a casa dei genitori di Luciano. Poco fa, l'ex Mister Italia ha confessato di pensare ancora alla sua ex, ma di aver il timore di averla persa per sempre. Un po' tutto decisamente prevedibile, si potrebbe dire.

"Io spero di vederla, ma ho paura che l’ho persa per sempre ha dichiarato Luciano a Sarah Altobello - Un po’ mi manca. Infatti sto pensando a una cosa importantissima in questi giorni. Voglio aspettare che passi minimo un altro mesetto per prendere questa decisione che sto prendendo. Ho capito pure una cosa. Cioè sto capendo, sto cercando di capire se è giusto questo che sto pensando. Se capisco questa cosa tra un mese, un mese e mezzo, se sto ancora qua non si sa, non lo so, ma a prescindere da questo, va a finire pure che me la sposo."

"Io ci ho convissuto un anno, il problema è che io ho lasciato per un altro motivo, te l’ho detto quale. Se lei vuole annullarsi per amore deve essere consapevole che poi non lo deve rimpiangere nella vita. A parte che se io mi sposo già lo so come sono fatto. Poi cambierò, già lo so. Cambio in meglio, perché per me è tutto. Per me è condivisione, la forza della coppia."

Il modello ha confessato anche quale sia la sua personale visione dell’amore, suscitando un certo sdegno da parte del pubblico:

Sì credo nel matrimonio. Ma credo perché ho una famiglia esemplare, ci sono nella vita alti e bassi, ma mi hanno insegnato che le cose se si rompono vanno sempre aggiustate. A prescindere, non si cambia. Invece oggi tutti quanti sono bravi a cambiare ragazza. Non c’è più quel fatto di cercare di aggiustare. In passato la mia bisnonna o la nonna erano altri tempi no? L’uomo picchiava la donna per farti capire."

"Io non voglio questo, non lo vorrei mai in tutta la mia vita. Però vedi quello era amore perché alla fine a lei le stava pure bene questa cosa. Perché diceva “quello è il mio uomo”. Io sono cresciuto con quei valori, non ci posso fare niente. Io non sono social nella vita, pubblico perché devo pubblicare. Ma non sono proprio social, non mi piace."

