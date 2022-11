Grande Fratello Vip, Luciano Punzo e Manuela Carriero: il motivo per cui si sono lasciati, qualcosa non torna

Gossip TV

Fino a tre mesi fa, la coppia si era ritrovata dopo una breve crisi, con dediche e video super romantiche sui social. Ad oggi i motivi sono del tutto avvolti dal mistero e qualcuno ipotizza che stiano ancora insieme.

Il bel modello partenopeo, ex Mister Italia, Luciano Punzo, uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Il 28enne. originario di Napoli ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà dichiarandosi pronto a regalare sorrisi e non nascondendo la voglia di trovare l'amore.

Gf Vip, Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono detti davvero addio?

Luciano infatti si è dichiarato single anche se i telespettatori lo ricorderanno "fidanzatissmo" con Manuela Carriero che ha conosciuto durante l'ultima edizione di Temptation Island nel 2021. Manuela, all'epoca, era fidanzata con Stefano Sirena e nel villaggio dei single ha conosciuto Luciano in veste di tentatore. Tra loro è nato un amore travolgente e la coppia ha vissuto fino a poco tempo fa, una storia d'amore molto intensa e coinvolgente.

Ma cosa è successo tra Luciano e Manuela? Nel maggio scorso, si è iniziato a parlare con insistenza di una crisi, confermata da entrambi. Manuela aveva parlato di un problema serio e Luciano di vivere un momento personale particolare e quindi di voler avere tempo per lui.

I malpensanti hanno subito pensato ad una finta crisi per far parlare di loro tant'è che Luciano e Manuela tre mesi fa, si sono ritrovati trascorrendo l'estate insieme. A testimoniare il loro amore ritrovato, dediche e video in cui sono apparsi felici e innamorati più che mai. Sulla questione è intervenuto anche l’ex di Manuela, Stefano Sirena accusando la coppia di aver preso in giro il pubblico.

Tornando ad oggi, Punzo si è dichiarato single e la rottura con Manuela è avvolta dal mistero. Dalle immagini di quest'estate i due non hanno infatti più dichiarato nulla. C'è persino chi ipotizza che fingano di non stare insieme insieme per rendere più interessanti le dinamiche del reality show.

Ieri, intanto, la Carriero ha rotto il silenzio dedicando parole strappalacrime per il suo ex fidanzato con il quale, al di là di tutto, sembra aver mantenuto un ottimo rapporto.

