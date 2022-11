Grande Fratello Vip, "Luciano Punzo e Manuela Carriero stanno fingendo, si sono messi d'accordo"

Gossip TV

L'accusa dell'ex di Manuela Carriero, Stefano Sirena: la 32enne pugliese e Luciano Punzo, tra gli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip, fingerebbero di essersi lasciati.

Luciano Punzo, tra gli attuali Vipponi del Grande Fratello Vip, è entrato nella Casa dichiarandosi single, dopo la fine della sua relazione con Manuela Carriero, conosciuta nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island nel 2021.

Gf Vip, "Luciano e Manuela stanno figendo, si sono messi d'accordo"

Il modello campano, dopo aver dichiarato di nutrire un'interesse per due coinquiline, di recente ha confessato di pensare ancora alla sua ex fidanzata, affermando di sentire la sua mancanza e di volerla rivedere. La fine della relazione tra Luciano e Manuela non convince del tutto il pubblico e non convince nemmeno l'ex fidanzato della pugliese Stefano Sirena, che è sicuro che i due si siano messi d'accordo:

"Allora questo entra dichiarandosi single. Ovviamente cosa non vera. Stanno fingendo, si sono messi d’accordo. Si bacia con una. Poi si bacia con un’altra. Adesso se ne esce che le manca. E’ entrato dicendo che è single. Mo va a finire che le fa la proposta di matrimonio. Sicuramente in televisione. Tralasciando il fatto, la risposta che adesso dà lei: “sto male“. Ma di cosa caz*o stiamo parlando? Questi proprio disposti a tutto per un po’ di gloria" ha scritto Sirena su Instagram.

La Carriero ha subito replicato alle dichiarazioni di Stefano con queste parole:

"E’ facile parlare di lui perché ora è in tv. Ma tra le persone che lo giudicano da sempre, c’è un “uomo” che una volta, parlando di tradimenti mi ha risposto: “Beh, alla fine non sei né la prima né l’ultima ad essere stata tradita. Sai quante corna ha fatto mio nonno a mia nonna? Lei non lo ha mai lasciato”. Il bue che dice cornuto all’asino."

"Poveretta che sei. Io non parlo mai di cose intime - ha replicato al vetriolo Sirena - Tu continui a mettere in mezzo cose che non devi toccare. Come la famiglia. I miei nonni hanno 85 anni. Non hai altro di cui parlare. Sai solo subire erano meglio le mie corna di tutto quello che subisci ora. Non hai un briciolo di carattere. Sei una donna senza identità.

