Grande Fratello Vip, Luca Salatino svela i motivi legati all'operazione

L'ex gieffino Luca Salatino si è operato recentemente per alcuni problemi alla schiena. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Pochi giorni fa, l'ex gieffino Luca Salatino si è sottoposto a un delicato intervento alla schiena e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva rivelato durante un' intervista Verissimo che presto si sarebbe dovuto operare perché i problemi che lo avevano portato ad abbandonare il pugilato anni fa si sono ripresentati e con più dolore di prima.

GFVip, Luca Salatino svela i motivi dell'operazione

Dopo aver rassicurato i fan sul suo profilo Instagram che era andato tutto per il meglio e che ora resta da proseguire con la fisioterapia e la riabilitazione, Luca Salatino ha voluto raccontare nel dettaglio cosa lo ha spinto a operarsi. Anche in questo caso lo ha fatto attraverso le stories su Instagram, dove ha risposto ai followers che chiedevano aggiornamenti sulla sua salute:

"Da anni soffro di problemi alla schiena, nell'ultimo periodo un'ernia si è ingrossata e ha compresso la radice del nervo, creando purtroppo un deficit motorio alla gamba."

L'ex gieffino ha anche condiviso con i followers alcuni momenti durante la fisioterapia, mostrando gli esercizi che dovrà svolgere per ritornare a camminare in assoluta sicurezza e libertà. Al suo fianco, come sempre, Soraia Cerruti, la sua amorevole compagna, con cui è andato a convivere poco prima dell'operazione. Anche Soraia ha condiviso con i fan gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del suo fidanzato e ha ringraziato tutti per i messaggi affettuosi e gli auguri che sono giunti.

