Grande Fratello Vip, Luca Salatino si è operato: l'aggiornamento sui social

Gossip TV

Come aveva annunciato, l'ex concorrente del GFVip Luca Salatino si è operato. Vediamo insieme cosa ha rivelato come sta con un aggiornamento sui social.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Luca Salatino si è finalmente operato: l'ex tronista del programma di Canale 5 ha rivelato ai fan come sta con un aggiornamento sui suoi canali social.

GFVip, Luca Salatino si è operato: ecco come sta

Solo la settimana scorsa, Luca Salatino si era raccontato in un'intervista, rivelando che a breve si sarebbe dovuto operare. Lui e la fidanzata Soraia Ceruti, a Verissimo, avevano rivelato di essere andati a convivere e di non essere mai stati così felici. L'unica preoccupazione sembrava essere proprio l'operazione a cui Luca Salatino si è dovuto sottoporre a causa di un'ernia al disco.

Tutto è andato per il meglio, per fortuna, ora non resta che aspettare che anche il periodo di riabilitazione sia completo. Sui social, l'ex gieffino ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni:

"Vi aggiorno sulla situazione...con il tempo i problemi che avevo alla schiena sono peggiorati. Il nervo è stato danneggiato e mi impedisce di fare alcuni movimenti. Con il tempo capirò se riuscirò a recuperare forza alla gamba e se questo nervo potrà tornare apposto...noi ce la mettiamo tutta, un abbraccio grande."

Anche la sua fidanzata Soraia ha aggiornato i fan su come stesse il fidanzato, pubblicando diverse stories in cui raccontava il percorso difficile che ora dovrà compiere per completare la riabilitazione. In un'ulteriore storia su Instagram, Luca Salatino ha anche ringraziato i fan per il grande affetto dimostrato:

"Fa davvero bene al cuore sentire tutte queste persone vicine...l'intervento è durato due ore e ora sto con un po' di dolori...vi voglio bene, torneremo più forti che mai! Vi voglio bene!"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip