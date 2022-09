Grande Fratello Vip, Luca Salatino già in lacrime: ''Non mi farò rovinare quest’esperienza''

Gossip TV

Luca Salatino avverte la nostalgia della fidanzata Soraia dopo poche ore nella casa del Grande Fratello Vip, e scoppia in lacrime.

Luca Salatino è entrato pochissime ore fa nella casa del Grande Fratello Vip ed è già in lacrime. L’ex tronista di Uomini e Donne si sfoga con Antonino Spinalbese, confessando il motivo del suo tormento.

Grande Fratello Vip, Luca Salatino scoppia a piangere!

Luca Salatino è uno dei nuovi concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Noto per aver preso parte a Uomini e Donne, prima come corteggiatore poi come tronista, Luca ha intrecciato una solida relazione con Soraia Allam Ceruti. Vista la distanza che li separa, abitando lui a Roma e lei a Como, la coppia fa di tutto per trascorrere intere settimane insieme e ormai si può dire che ha intrapreso una sorta di convivenza. Soraia ha fato una dedica a Luca in occasione del suo debutto nel reality show di Canale 5, augurando alla sua dolce metà di farsi conoscere per ciò che è e di superare le insidie del Gf Vip a testa alta. Augurio che, tuttavia, non sembra aver sortito effetto dato che, neppure 12 ore dopo il suo ingresso a Cinecittà, Luca è già in lacrime. Il motivo? L’ex tronista sente forte la mancanza di Soraia.

“Quanto mi manca […] È bella questa cosa, perché vuol dire che io sono innamorato. Questa cosa che sento addosso l’ho aspettata tanto, quando mi sveglio che non la trovo o prima di andare a dormire… Mi manca molto”.

Luca si è sfogato, senza nascondere le lacrime, e Antonino Spinalbese è stato ad ascoltarlo volentieri, dato che i due sembrano aver già legato. L’ex tronista di Uomini e Donne sembra deciso a rendere Soraia orgogliosa di lui e l’ex di Belen Rodriguez lo ha esortato a non pensare al dolore per la distanza, così da non ritrovarsi condizionata l'intera prima giornata al Gf Vip:

“Non ti rovinare quest’esperienza, ma soprattutto non ti rovinare la giornata. È bello soffrire per amore, le stai dando un regalo nel vederti così questa mattina, lo trovo romantico ma che non diventi un’abitudine”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.